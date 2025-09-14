https://uz.sputniknews.ru/20250914/chem-otlichaetsya-regulirovanie-konkurentsii-na-urovne-eaeu--51954739.html
Чем отличается регулирование конкуренции на уровне ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия инициировала диалог органов по конкуренции в региональных интеграционных объединениях
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Регулирование конкуренции на уровне Евразийского экономического союза отличается от регулирования в рамках одной страны, сообщает пресс-служба ЕЭК.Для лучшего понимания его специфики Евразийская экономическая комиссия инициировала диалог региональных интеграционных объединений по вопросам конкуренции, который дает возможность изучить опыт похожих организаций и совершенствовать работу ЕЭК в данной сфере.Блок по конкуренции комиссии на ежегодной основе проводит встречи региональных интеграционных объединений. В них участвуют представители Comesa, Waemu, Андского сообщества, АСЕАН, БРИКС и многих других интеграционных объединений.В рамках этих встреч стороны обсуждают, в частности, регулирование на региональном уровне вопросов, касающихся правоприменения права Союза, обжалования решений и действий органов по конкуренции.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Регулирование конкуренции на уровне Евразийского экономического союза отличается от регулирования в рамках одной страны, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Для лучшего понимания его специфики Евразийская экономическая комиссия инициировала диалог региональных интеграционных объединений по вопросам конкуренции, который дает возможность изучить опыт похожих организаций и совершенствовать работу ЕЭК в данной сфере.
Блок по конкуренции комиссии на ежегодной основе проводит встречи региональных интеграционных объединений. В них участвуют представители Comesa, Waemu, Андского сообщества, АСЕАН, БРИКС и многих других интеграционных объединений.
В рамках этих встреч стороны обсуждают, в частности, регулирование на региональном уровне вопросов, касающихся правоприменения права Союза, обжалования решений и действий органов по конкуренции.
“По итогам этих встреч мы договорились, что будем расширять этот диалог и блок по конкуренции инициировал проведение обзора в сфере регулирования конкуренции на региональном уровне. Департамент конкурентной политики и комиссия в настоящее время готовят данный обзор. Предварительные итоги обзора мы уже презентовали на 9-й конференции ООН в июле этого года. Более детальный обзор уже будет подготовлен к следующей встрече регинальных организаций и в нем будут отражены также опыт интеграционных объединений, участвующих в диалоге”, — рассказала замдиректора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Армине Акопян.