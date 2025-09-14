Чем отличается регулирование конкуренции на уровне ЕАЭС

“По итогам этих встреч мы договорились, что будем расширять этот диалог и блок по конкуренции инициировал проведение обзора в сфере регулирования конкуренции на региональном уровне. Департамент конкурентной политики и комиссия в настоящее время готовят данный обзор. Предварительные итоги обзора мы уже презентовали на 9-й конференции ООН в июле этого года. Более детальный обзор уже будет подготовлен к следующей встрече регинальных организаций и в нем будут отражены также опыт интеграционных объединений, участвующих в диалоге”, — рассказала замдиректора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Армине Акопян.