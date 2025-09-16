https://uz.sputniknews.ru/20250916/mirziyoev-oznakomilsya-s-rabotoy-v-aeroportu-namangana-51991589.html

От проекта до реализации: Мирзиёев ознакомился с работой в аэропорту Намангана

От проекта до реализации: Мирзиёев ознакомился с работой в аэропорту Намангана

Sputnik Узбекистан

Только в этом году в регион планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн

2025-09-16T12:02+0500

2025-09-16T12:02+0500

2025-09-16T12:37+0500

общество

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

наманганская область

наманган

аэропорт

проект

работа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51991054_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_df3be0f790449a1519fab18a311d315d.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область ознакомился со строительными работами в аэропорту Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. За счет $140 млн инвестиций здесь возводят новые современные терминалы. Проект руководителю страны представили в ходе его прошлогодней поездки в регион, сегодня строительные работы идут ускоренными темпами. Нынешний аэропорт уже не справляется с растущим потоком пассажиров. Параллельно строят крупный грузовой терминал, рассчитанный на перевозку до 50 тонн грузов в сутки и экспорт в 90 стран мира. Только в этом году в Наманганскую область планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн. Вместе с тем растет экспорт соседних Андижанской и Ферганской областей. Чтобы повысить возможности аэропорта обновляют парк специализированной техники. Это позволит принимать и обслуживать самолеты разных типов. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство кейтеринг-комплекса, топливозаправочной станции и других объектов инфраструктуры. Новые терминалы планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Особое внимание глава республики поручил уделить созданию удобных парковок и сервисных объектов, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным.

наманганская область

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев наманганская область