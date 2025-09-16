Узбекистан
От проекта до реализации: Мирзиёев ознакомился с работой в аэропорту Намангана
От проекта до реализации: Мирзиёев ознакомился с работой в аэропорту Намангана
Только в этом году в регион планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн
2025-09-16T12:02+0500
2025-09-16T12:37+0500
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область ознакомился со строительными работами в аэропорту Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. За счет $140 млн инвестиций здесь возводят новые современные терминалы. Проект руководителю страны представили в ходе его прошлогодней поездки в регион, сегодня строительные работы идут ускоренными темпами. Нынешний аэропорт уже не справляется с растущим потоком пассажиров. Параллельно строят крупный грузовой терминал, рассчитанный на перевозку до 50 тонн грузов в сутки и экспорт в 90 стран мира. Только в этом году в Наманганскую область планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн. Вместе с тем растет экспорт соседних Андижанской и Ферганской областей. Чтобы повысить возможности аэропорта обновляют парк специализированной техники. Это позволит принимать и обслуживать самолеты разных типов. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство кейтеринг-комплекса, топливозаправочной станции и других объектов инфраструктуры. Новые терминалы планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Особое внимание глава республики поручил уделить созданию удобных парковок и сервисных объектов, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным.
12:02 16.09.2025 (обновлено: 12:37 16.09.2025)
Только в этом году в регион планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по прибытии в Наманганскую область ознакомился со строительными работами в аэропорту Намангана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За счет $140 млн инвестиций здесь возводят новые современные терминалы.
Проект руководителю страны представили в ходе его прошлогодней поездки в регион, сегодня строительные работы идут ускоренными темпами.
Нынешний аэропорт уже не справляется с растущим потоком пассажиров.
"Новый трехэтажный терминал позволит увеличить пассажиропоток в 2,5 раза. В нем создаются современные зоны пограничного контроля и визового оформления, бизнес-зал, торговые и общественные пространства, медицинский пункт и магазины duty free", — говорится в сообщении.
Параллельно строят крупный грузовой терминал, рассчитанный на перевозку до 50 тонн грузов в сутки и экспорт в 90 стран мира.
"Самое важное, это позволит сформировать единую карго-систему Ферганской долины, что значительно усилит экспортный и транзитный потенциал региона", — говорится в сообщении.
Только в этом году в Наманганскую область планируют привлечь 1,5 млн иностранных и более 2 млн внутренних туристов, а также довести объем экспорта услуг до $210 млн. Вместе с тем растет экспорт соседних Андижанской и Ферганской областей.
Чтобы повысить возможности аэропорта обновляют парк специализированной техники. Это позволит принимать и обслуживать самолеты разных типов.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство кейтеринг-комплекса, топливозаправочной станции и других объектов инфраструктуры. Новые терминалы планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.
"Президент отметил необходимость комплексного развития территории вокруг аэропорта. Здесь, как это принято в передовых странах мира, должны появиться современные гостиницы, торговые и развлекательные центры, а также широкий спектр сопутствующих услуг", — говорится в сообщении.
Особое внимание глава республики поручил уделить созданию удобных парковок и сервисных объектов, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным.
