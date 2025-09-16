https://uz.sputniknews.ru/20250916/mirziyoev-vyletel-v-namangan-51989662.html
Мирзиёев вылетел в Наманган — цель поездки
Мирзиёев вылетел в Наманган — цель поездки
Глава республики проведет совещание по вопросам социально-экономического развития области и примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Цель поездки — ознакомиться с образцовыми проектами, наметить новые ориентиры и задачи. В программе — посещение объектов строительства, промышленных, энергетических, аграрных и водохозяйственных предприятий, а также социальных учреждений.Наманган сегодня — это динамично развивающийся центр предпринимательства и промышленности. За последние восемь лет сюда привлечено $7 млрд иностранных инвестиций, введено в строй около 8 тыс. новых предприятий. Активно развиваются сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, создаются новые рабочие места для жителей региона, добавили в пресс-службе.
Глава республики проведет совещание по вопросам социально-экономического развития области и примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Цель поездки — ознакомиться с образцовыми проектами, наметить новые ориентиры и задачи. В программе — посещение объектов строительства, промышленных, энергетических, аграрных и водохозяйственных предприятий, а также социальных учреждений.
"Кроме того, планируется проведение совещания по вопросам социально-экономического развития области. Президент Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию", — говорится в сообщении.
Наманган сегодня — это динамично развивающийся центр предпринимательства и промышленности. За последние восемь лет сюда привлечено $7 млрд иностранных инвестиций, введено в строй около 8 тыс. новых предприятий. Активно развиваются сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, создаются новые рабочие места для жителей региона, добавили в пресс-службе.