Мирзиёев вылетел в Наманган — цель поездки

Глава республики проведет совещание по вопросам социально-экономического развития области и примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".

2025-09-16T10:49+0500

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Цель поездки — ознакомиться с образцовыми проектами, наметить новые ориентиры и задачи. В программе — посещение объектов строительства, промышленных, энергетических, аграрных и водохозяйственных предприятий, а также социальных учреждений.Наманган сегодня — это динамично развивающийся центр предпринимательства и промышленности. За последние восемь лет сюда привлечено $7 млрд иностранных инвестиций, введено в строй около 8 тыс. новых предприятий. Активно развиваются сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, создаются новые рабочие места для жителей региона, добавили в пресс-службе.

