Модернизация насосных станций: опыт Намангана распространят на всю республику
Модернизация насосных станций: опыт Намангана распространят на всю республику
Глава Узбекистана находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона
2025-09-16T17:01+0500
2025-09-16T17:01+0500
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Опыт Намангана по модернизации насосных станций будет распространен на всю республику, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В ходе поездки в Наманганскую область Шавкат Мирзиёев посетил насосную станцию "Айкирон-1" в Чартакском районе. Расположенная на Большом Наманганском магистральном канале, она обеспечивает орошение 815 гектаров земель. Однако по причине изношенности агрегатов эффективность работы была низкой, а потери значительными. Ежегодный расход составлял около 6 млн киловатт-часов электроэнергии. В рамках ГЧП здесь установили энергоэффективные агрегаты и современное оборудование. Обновленная система позволяет экономить до 40% электроэнергии. Новые насосы отличаются не только экономичностью, но и более высокой мощностью подачи воды. Это расширяет масштабы орошения, способствует повышению урожайности и рациональному использованию водных ресурсов. В области действует более 200 насосных станций, из которых 43 передали в управление компании "Наммоторс сув таъминот" сроком на 10 лет на принципах государственно-частного партнерства. На модернизацию направили 40 млрд сумов инвестиций. Устанавливают насосные агрегаты, производство которых локализовали. Он отметил, что только при опоре на науку и знания можно добиться высокой экономической отдачи от модернизации. По словам ответственных лиц, в перспективе планируют внедрение малых насосов на солнечных батареях и систем капельного орошения в более чем 750 фермерских хозяйствах. Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона. Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
Глава Узбекистана находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Опыт Намангана по модернизации насосных станций будет распространен на всю республику, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе поездки в Наманганскую область Шавкат Мирзиёев посетил насосную станцию "Айкирон-1" в Чартакском районе.
Расположенная на Большом Наманганском магистральном канале, она обеспечивает орошение 815 гектаров земель. Однако по причине изношенности агрегатов эффективность работы была низкой, а потери значительными. Ежегодный расход составлял около 6 млн киловатт-часов электроэнергии.
В рамках ГЧП здесь установили энергоэффективные агрегаты и современное оборудование. Обновленная система позволяет экономить до 40% электроэнергии.
Новые насосы отличаются не только экономичностью, но и более высокой мощностью подачи воды. Это расширяет масштабы орошения, способствует повышению урожайности и рациональному использованию водных ресурсов.
В области действует более 200 насосных станций, из которых 43 передали в управление компании "Наммоторс сув таъминот" сроком на 10 лет на принципах государственно-частного партнерства. На модернизацию направили 40 млрд сумов инвестиций. Устанавливают насосные агрегаты, производство которых локализовали.
"Глава государства поручил в течение двух лет модернизировать все насосные станции области по примеру "Айкирон-1" и поэтапно внедрить эту практику в других регионах страны. Президент особо подчеркнул, что важно не только обновить оборудование, но и обеспечить его грамотную эксплуатацию и профессиональное управление", — говорится в сообщении.
Он отметил, что только при опоре на науку и знания можно добиться высокой экономической отдачи от модернизации.
По словам ответственных лиц, в перспективе планируют внедрение малых насосов на солнечных батареях и систем капельного орошения в более чем 750 фермерских хозяйствах.
Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.
Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
