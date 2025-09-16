Глава МИД РУз на арабо-исламском саммите в Дохе зачитал обращение Шавката Мирзиёева
09:56 16.09.2025 (обновлено: 10:21 16.09.2025)
Подписаться
Саммит служит важной платформой для демонстрации единства и разработки эффективных совместных решений для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Накануне министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов на арабо-исламском саммите в Дохе зачитал обращение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
"На чрезвычайном арабо-исламском саммите, состоявшемся в Дохе, зачитали обращение Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам саммита. В заявлении Президент выразил твердую солидарность Узбекистана с братским народом Катара и всеми мусульманскими странами, решительно осудив недавнюю военную агрессию, угрожающую миру и безопасности на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.
Позиция Узбекистана в данной ситуации:
все конфликты должны решаться мирным путем и с помощью дипломатии;
международное сообщество должно принять срочные меры для прекращения насилия и предотвращения дальнейшей эскалации;
необходимо уважать законное право палестинского народа на создание независимого государства в соответствии с резолюциями ООН;
Узбекистан готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим, что уже было продемонстрировано путем приема и поддержки группы палестинских граждан в республике.
Саммит служит важной платформой для демонстрации единства и разработки эффективных совместных решений для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, добавил Саидов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщает о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг эту информацию. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило о гибели одного и ранении нескольких сотрудников сил внутренней безопасности во время ударов.