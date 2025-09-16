https://uz.sputniknews.ru/20250916/yaytsa-polza-vitaminy-51990160.html

Врач-диетолог рассказала об уникальных свойствах яиц

Баланс пищевых веществ практически во всех яйцах одинаков, независимо от того, какой птицей оно снесено

Яйцо — настоящий подарок природы для здорового рациона человека. В этом продукте есть практические вся таблица Менделеева, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Наталью Денисову.Единственный недостаток, по словам специалиста, это высокая концентрация в яйцах холестерина, но и здесь природа в очередной раз удивила.Она также добавила, что по химическому составу любые яйца идентичны."Если сравнивать химсостав всех яиц, что страусиное, что перепелиное, и взять на 100 г — практически все одинаково. Очень и очень маленькие различия. То есть этот баланс пищевых веществ практически во всех яйцах одинаков, независимо от того, какой птицей оно снесено, опять-таки для того, чтобы полностью обеспечить зародыш птенца всем необходимым. Все зависит только от размера страусиное яйцо — огромное, перепелиное — очень маленькое. Химсостав отличается очень и очень мало, и все это зависит в основном от того, чем птица питалась. Тоже самое куриное яйцо может отличаться по содержанию того же самого витамина. А, каратиноидов. Мы по желтку видим, есть желток более яркий, есть желток менее яркий. Это зависит от того, как в корм просто птицы добавляют дополнительно каратиноиды, которые окрашивают как раз желток", — рассказала Денисова.Выбирая яйца, нужно прежде всего обращать внимание на их свежесть, предупредила врач.

