Врач-диетолог рассказала об уникальных свойствах яиц
© Министерство сельского хозяйства Куриные яйца
© Министерство сельского хозяйства
Баланс пищевых веществ практически во всех яйцах одинаков, независимо от того, какой птицей оно снесено.
Яйцо — настоящий подарок природы для здорового рациона человека. В этом продукте есть практические вся таблица Менделеева, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Наталью Денисову.
"Поскольку яйцо было создано природой для того, чтобы выкормить зародыш, поэтому в яйце концентрация всего, что необходимо для этого зародыша: витамины, минеральные вещества, белок, жиры и биологически активные вещества. То есть, яйцо — это очень хорошо сбалансированная природой пища", — пояснила она.
Единственный недостаток, по словам специалиста, это высокая концентрация в яйцах холестерина, но и здесь природа в очередной раз удивила.
"Тут есть один момент — высокая концентрация холестерина. То есть желток яйца содержит почти суточную норму — 300 мг. Но при этом еще в нем содержится много лицитина, а лицитин — это фосфолипид, который как раз снижает концентрацию холестерина в крови, то есть уменьшает его откладывание на сосудах. Получается, что природа сама позаботилась о том, чтобы этот холестерин нам не доставлял каких-то неприятностей", — отметила врач-диетолог.
Она также добавила, что по химическому составу любые яйца идентичны.
"Если сравнивать химсостав всех яиц, что страусиное, что перепелиное, и взять на 100 г — практически все одинаково. Очень и очень маленькие различия. То есть этот баланс пищевых веществ практически во всех яйцах одинаков, независимо от того, какой птицей оно снесено, опять-таки для того, чтобы полностью обеспечить зародыш птенца всем необходимым. Все зависит только от размера страусиное яйцо — огромное, перепелиное — очень маленькое. Химсостав отличается очень и очень мало, и все это зависит в основном от того, чем птица питалась. Тоже самое куриное яйцо может отличаться по содержанию того же самого витамина. А, каратиноидов. Мы по желтку видим, есть желток более яркий, есть желток менее яркий. Это зависит от того, как в корм просто птицы добавляют дополнительно каратиноиды, которые окрашивают как раз желток", — рассказала Денисова.
Выбирая яйца, нужно прежде всего обращать внимание на их свежесть, предупредила врач.
"Яйцо — это продукт, который должен храниться определенное количество времени в определенных условиях, чтобы не происходил процесс естественной порчи. Ну и, конечно, скорлупа должна быть целая, потому что если скорлупа нарушена, то внутрь яйца может попасть какая-то инфекция", — заключила Наталья Денисова.
13 мая, 22:01