Когда пройдет первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией

Ему будут предшествовать активные консультации Евразийской экономической комиссии с индийскими партнерами и государствами Союза

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией планируют провести в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе встречи в индийском Нью-Дели министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял отметили согласование дорожной карты, направленной на содействие в проведении эффективных переговоров о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией в ускоренном формате.Министры договорились о регулярных контактах для оказания всесторонней поддержки переговорам.

