Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Когда пройдет первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией
Когда пройдет первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией
Ему будут предшествовать активные консультации Евразийской экономической комиссии с индийскими партнерами и государствами Союза
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией планируют провести в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе встречи в индийском Нью-Дели министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял отметили согласование дорожной карты, направленной на содействие в проведении эффективных переговоров о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией в ускоренном формате.Министры договорились о регулярных контактах для оказания всесторонней поддержки переговорам.
Когда пройдет первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией

© ЕЭКАндрей Слепнев провёл переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом
Ему будут предшествовать активные консультации Евразийской экономической комиссии с индийскими партнерами и государствами Союза.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первый раунд переговоров о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией планируют провести в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В ходе встречи в индийском Нью-Дели министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял отметили согласование дорожной карты, направленной на содействие в проведении эффективных переговоров о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией в ускоренном формате.
"Стороны также согласовали подход, при котором первый раунд переговоров состоится в начале ноября этого года в Индии и будет посвящен рассмотрению ключевых вопросов будущей сделки. При этом ему будут предшествовать активные консультации Комиссии с индийскими партнерами и государствами ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Министры договорились о регулярных контактах для оказания всесторонней поддержки переговорам.
Android APK
