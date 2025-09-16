https://uz.sputniknews.ru/20250916/eaeu-programma-nauchno-texnicheskoye-razvitiye-51988271.html
В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития
Цель — формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов Союза в развитии совместных инновационных проектов
16:30 16.09.2025 (обновлено: 16:36 16.09.2025)
Цель — формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов Союза в развитии совместных инновационных проектов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял рекомендацию "О Стратегической программе научно-технического развития Евразийского экономического союза на долгосрочный период "рамочного" характера", — говорится в сообщении.
Документ разработали в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Он направлена на формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов ЕАЭС в развитии совместных инновационных проектов, а также на повышение технологического уровня экономик стран Союза.
сферы взаимного интереса;
порядок обмена опытом и взаимодействия государств-членов в области научно-технического развития;
критерии организации совместных исследований и инновационных проектов.
Также в ней учтены направления и приоритеты сотрудничества, реализуемые государствами-членами.