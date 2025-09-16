https://uz.sputniknews.ru/20250916/eaeu-programma-nauchno-texnicheskoye-razvitiye-51988271.html

В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития

Цель — формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов Союза в развитии совместных инновационных проектов

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития, сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ разработали в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.Он направлена на формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов ЕАЭС в развитии совместных инновационных проектов, а также на повышение технологического уровня экономик стран Союза.Программой определены:Также в ней учтены направления и приоритеты сотрудничества, реализуемые государствами-членами.

