Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития
В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития
Цель — формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов Союза в развитии совместных инновационных проектов
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития, сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ разработали в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.Он направлена на формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов ЕАЭС в развитии совместных инновационных проектов, а также на повышение технологического уровня экономик стран Союза.Программой определены:Также в ней учтены направления и приоритеты сотрудничества, реализуемые государствами-членами.
16:30 16.09.2025 (обновлено: 16:36 16.09.2025)
© ИА "Белта"Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
© ИА "Белта"
Цель — формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов Союза в развитии совместных инновационных проектов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В ЕАЭС утвердили долгосрочную программу научно-технического развития, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял рекомендацию "О Стратегической программе научно-технического развития Евразийского экономического союза на долгосрочный период "рамочного" характера", — говорится в сообщении.
Документ разработали в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Он направлена на формирование конкурентоспособного научно-исследовательского потенциала за счет объединения усилий государств-членов ЕАЭС в развитии совместных инновационных проектов, а также на повышение технологического уровня экономик стран Союза.
Программой определены:
сферы взаимного интереса;
порядок обмена опытом и взаимодействия государств-членов в области научно-технического развития;
критерии организации совместных исследований и инновационных проектов.
Также в ней учтены направления и приоритеты сотрудничества, реализуемые государствами-членами.
