https://uz.sputniknews.ru/20250917/ferganskaya-oblast-it-gorodok-52032195.html

В Ферганской области начал работу новый IT-городок

В Ферганской области начал работу новый IT-городок

Sputnik Узбекистан

Созданный для развития информационных технологий он служит не только образовательным учреждением, но и отправной точкой для построения карьеры

2025-09-17T18:30+0500

2025-09-17T18:30+0500

2025-09-17T18:30+0500

эксклюзив

ферганская область

узбекистан

обучение

it-технологии

школьники

инклюзивное образование

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52030876_0:499:960:1039_1920x0_80_0_0_5fa9c902ad0ad7dae269a78df98ca429.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В июле этого года в Ташлакском районе Ферганской области начал свою деятельность новый IT-городок, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Здесь бесплатно обучают детей и молодежь цифровым технологиям, иностранным языкам, а также дают ребятам возможность создавать собственные проекты.Для журналистов организовали пресс-тур, в ходе которого показали, как проходят занятия, какие условия создали для учеников и учителей.Например, один из преподавателей, 19-летний Мухаммадали Мамадалиев рассказал о своем проекте в сфере ИИ. Молодой специалист работает над системой, которая поможет наладить общение с глухонемыми людьми. Камера фиксирует жесты, после чего искусственный интеллект преобразует их в текстовую речь. Такой инструмент, по словам автора, значительно упростит, например, обращение этой категории граждан в центры госуслуг.Ферганский IT-городок полностью оснащен новейшей техникой — это позволяет учащимся лучше освоить программирование, графический дизайн, 3D-печать и другие востребованные направления. Центр рассчитан на 300 учащихся одновременно, а в течение года там смогут обучиться до 1200 молодых людей. Сейчас там проходят обучение 600 детей.Городок служит не только образовательным учреждением, но и отправной точкой для построения карьеры.А еще он предоставляет широкие возможности для содержательного досуга. В таких центрах работают библиотеки, шахматные комнаты, воркаут-площадки и коворкинг-зоны. Ребята учатся, общаются, работают над творческими проектами и отдыхают в комфортной атмосфере.В 13 регионах страны планируют открыть 15 IT-городков. Соответствующее постановление подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев в целях создания условий для бесплатного обучения молодежи цифровым технологиям и иностранным языкам.Сегодня такие центры уже работают в Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и Каракалпакстане. В них около тысячи учащихся бесплатно осваивают современные профессии. Программа рассчитана на школьников 5–11 классов, в течение трех месяцев они получают базовые знания и навыки.Совсем скоро IT-городки также появятся в Бухаре и Андижане, а в ноябре — в Навои и Намангане. В реализации проекта основной упор делают на развитие регионов Узбекистана.

ферганская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан обучение it-технологии карьера