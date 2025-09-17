https://uz.sputniknews.ru/20250917/kabule-uzbeksko-afganskoe-sp-52016244.html
В Кабуле открыли узбекско-афганское СП — чем оно будет заниматься
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Кабуле открыли узбекско-афганское транспортное предприятие, сообщает ИА "Дунё".Компания займется автомобильными грузоперевозками по маршруту Кабул – Мазари-Шариф.Затем из Мазари-Шарифа товары будут отправлять по железной дороге в Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и страны Балтии.Афганская сторона выразила благодарность президенту Узбекистана и руководству АО "Узбекистон темир йуллари" за возможности, созданные для предпринимателей в "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики".В свою очередь посол Узбекистана в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что созданное СП имеет большое значение для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, логистики, торговли, промышленности и других областях.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
В Кабуле открыли узбекско-афганское транспортное предприятие, сообщает
ИА "Дунё".
"В Кабуле совместно с афганской компанией "Khan Daqiq Trading" создано совместное предприятие ООО "Sogdiana Trans", — говорится в сообщении.
Компания займется автомобильными грузоперевозками по маршруту Кабул – Мазари-Шариф.
Затем из Мазари-Шарифа товары будут отправлять по железной дороге в Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и страны Балтии.
Афганская сторона выразила благодарность президенту Узбекистана и руководству АО "Узбекистон темир йуллари" за возможности, созданные для предпринимателей в "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики".
В свою очередь посол Узбекистана в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что созданное СП имеет большое значение для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, логистики, торговли, промышленности и других областях.