В Кабуле открыли узбекско-афганское СП — чем оно будет заниматься

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Кабуле открыли узбекско-афганское транспортное предприятие, сообщает ИА "Дунё".Компания займется автомобильными грузоперевозками по маршруту Кабул – Мазари-Шариф.Затем из Мазари-Шарифа товары будут отправлять по железной дороге в Узбекистан, Россию, Казахстан, Беларусь и страны Балтии.Афганская сторона выразила благодарность президенту Узбекистана и руководству АО "Узбекистон темир йуллари" за возможности, созданные для предпринимателей в "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики".В свою очередь посол Узбекистана в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что созданное СП имеет большое значение для расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта, логистики, торговли, промышленности и других областях.

