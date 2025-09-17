https://uz.sputniknews.ru/20250917/magnitnyye-buri-zdorovye-vliyaniye-52009966.html

Терапевт: нет никаких доказательств того, что магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури — это абсолютно нормальное состояние нашего светила, они регулярно происходят и происходили миллиарды лет

Никаких математических доказательств того, что магнитные бури влияют на здоровье, нет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-терапевта Алексея Хухрева.На Земле началась мощная магнитная буря. Как пережить ее метеочувствительным людям? По мнению Хухрева, как-то специально готовиться к магнитным бурям не стоит.Он предостерег от ситуационного приема лекарств, особенно от давления."Если человек сильно начитался, испугался и начал дополнительные таблетки пить какие-то в преддверии магнитной бури этой, особенно от давления, дело в том, что давление ведет себя как детские качельки с двумя концами, на которых, если по одному кольцу концу стукнуть, то второй подскочит. И с давлением точно также. В чем смысл вообще лечения гипертонической болезни, чтобы в крови всегда было одинаковое количество лекарств, чтобы концентрация не скакала. И когда человек начинает ситуационно пить таблетки, добра не жди, значит, давление у него будет всегда непредсказуемо скакать, потому что основной смысл лечения гипертонической болезни — это не снижать давление, а не давать ему подниматься", — резюмировал терапевт.

