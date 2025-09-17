https://uz.sputniknews.ru/20250917/mirziyoyev-uzbekistan-bednost-iskoreneniye-52027024.html

Мирзиёев: К 2030 году в Узбекистане есть все возможности искоренить абсолютную бедность

Мирзиёев: К 2030 году в Узбекистане есть все возможности искоренить абсолютную бедность

Глава республики на международном форуме в Намангане рассказал о реализации программы "От бедности — к процветанию", состоящей из семи приоритетов.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане есть все возможности к 2030 году полностью искоренить абсолютную бедность, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на III международном форуме "От бедности к процветанию" в Намангане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В работе форума приняли участие президент Исламского банка развития, вице-президент Азиатского банка развития, первый вице-президент JICA, спецпредставитель ООН по Центральной Азии, глобальный директор Всемирного банка по вопросам сокращения бедности и около 200 международных экспертов. Глава Узбекистана отметил, что на фоне геополитической, экономической и социальной нестабильности в мире, а также из-за последствий изменения климата темпы глобального экономического роста замедлились, что, в свою очередь, привело к увеличению числа малоимущих. Эти реалии ставят перед государствами, международными организациями и всем мировым сообществом новые, крайне актуальные задачи. В Узбекистане борьба с бедностью возведена в ранг государственной политики: Он рассказал о реализации программы "От бедности — к процветанию", состоящей из семи приоритетов: 1. Не просто трудоустройство любой ценой, а создание устойчивых источников дохода В 2024 году за счет привлечения $35 млрд инвестиций открыли свыше 9 тыс. новых предприятий и создали около 300 тыс. высокодоходных рабочих мест. 2. Качественное образование — главный "двигатель" уменьшения бедности в долгосрочной перспективеОн добавил, что за последние пять лет свыше 800 тыс. человек обучили современным профессиям и трудоустроили на высокодоходные места. Также в республике создают международные центры профподготовки с выдачей сертификатов, признаваемых за рубежом. 3. Расширение участия женщин в общественной жизниСтуденткам предоставляют беспроцентные кредиты на обучение, создают возможность бесплатного обучения в магистратуре. 4. Охрана здоровья как основа раскрытия человеческого потенциала За малоимущими семьями закрепили врачей, проводят ежегодное комплексное обследование. 5. Точечная социальная защитаСистему полностью переформатировали: создали Национальное агентство социальной защиты, во всех городах и районах открыли центры "Инсон", предоставляющие свыше 100 видов соцуслуг по принципу "одного окна". В каждой махалле работают социальные сотрудники. Для повышения качества и охвата социальных услуг запущен совместно с Всемирным банком проект на $100 млн. Реализуют отдельные программы по охвату детей с инвалидностью школьным и профессиональным образованием. 6. Инфраструктура как ключ к снижению многомерной бедности В 1 000 махаллей со сложными условиями, где проживает около 3,5 млн человек, идут масштабные проекты. 7. Более 70% государственных расходов направляют на достижение Целей устойчивого развития Вместе с тем глобально для достижения ЦУР развивающимся странам ежегодно требуется более $4 трлн. В этих условиях возникает потребность в "новой финансовой архитектуре борьбы с бедностью" — с объективной оценкой рисков, привлечением ресурсов и повышением их эффективности. На сессиях форума обсудили инновационные подходы по темам: соответствие мер рыночному спросу, возможности исламских финансов, инклюзивность бизнеса, инвестиции в человеческий капитал. Форум завершит свою работу 18 сентября.

