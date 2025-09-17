https://uz.sputniknews.ru/20250917/uzbekistan-ibr-partnerstvo-52024114.html

Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства

Глава РУз и президент Исламского банка развития уделили особое внимание продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах страны, модернизации автодорог и в других направлениях

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили динамичное развитие партнерства Узбекистана и ИБР в последние годы. Совместный портфель проектов превысил $5 млрд и охватывает такие приоритетные сферы как транспорт, инфраструктура, жилищное строительство, энергетика, здравоохранение, образование. При этом более 40% инвестиций приходится на частный сектор. Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир подтвердил готовность ИБР всемерно поддержать меры по дальнейшему сокращению бедности в Узбекистане. Особое внимание стороны уделили продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах республики, модернизации автодорог, восстановления и бетонирования ирригационных каналов и других направлениях. Встреча прошла в рамках программы Международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане.

