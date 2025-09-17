https://uz.sputniknews.ru/20250917/uzbekistan-ibr-partnerstvo-52024114.html
Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства
Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства
Sputnik Узбекистан
Глава РУз и президент Исламского банка развития уделили особое внимание продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах страны, модернизации автодорог и в других направлениях
2025-09-17T18:00+0500
2025-09-17T18:00+0500
2025-09-17T18:00+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
президент
исламский банк развития
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52023945_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8cc80819c78dd5ed54e13da75dc0bda6.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили динамичное развитие партнерства Узбекистана и ИБР в последние годы. Совместный портфель проектов превысил $5 млрд и охватывает такие приоритетные сферы как транспорт, инфраструктура, жилищное строительство, энергетика, здравоохранение, образование. При этом более 40% инвестиций приходится на частный сектор. Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир подтвердил готовность ИБР всемерно поддержать меры по дальнейшему сокращению бедности в Узбекистане. Особое внимание стороны уделили продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах республики, модернизации автодорог, восстановления и бетонирования ирригационных каналов и других направлениях. Встреча прошла в рамках программы Международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52023945_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_b5e5f6b93a6fda7f26400682c30143b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан ибр проекты реализация
узбекистан ибр проекты реализация
Узбекистан и ИБР примут новую Программу стратегического партнерства
Глава РУз и президент Исламского банка развития уделили особое внимание продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах страны, модернизации автодорог и в других направлениях.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Стороны отметили динамичное развитие партнерства Узбекистана и ИБР в последние годы. Совместный портфель проектов превысил $5 млрд и охватывает такие приоритетные сферы как транспорт, инфраструктура, жилищное строительство, энергетика, здравоохранение, образование. При этом более 40% инвестиций приходится на частный сектор.
Мухаммад бин Сулейман аль-Джассир подтвердил готовность ИБР всемерно поддержать меры по дальнейшему сокращению бедности в Узбекистане.
"Глава государства выступил за принятие долгосрочной Программы стратегического партнерства с ИБР, предусматривающей удвоение портфеля проектов, увеличение объемов финансирования проектов инфраструктуры, социальной сферы и частного сектора", — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили продвижению проектов в области раскрытия потенциала частного бизнеса, строительства современных медцентров в регионах республики, модернизации автодорог, восстановления и бетонирования ирригационных каналов и других направлениях.
Встреча прошла в рамках программы Международного форума "От бедности к процветанию" в Намангане.