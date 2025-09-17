https://uz.sputniknews.ru/20250917/uzbekistan-tury-novyy-god-52013482.html
Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян
Как отмечается, это стремительно набирающий популярность вариант для тех, кто хочет сменить морозы и снег на солнечную погоду, совершить путешествие в другую реальность
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян, сообщает пресс-служба АТОР. Специалисты ассоциации составили рейтинг из пяти лучших направлений для новогодних путешествий. В их числе также Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Великий Устюг. По их мнению, в Узбекистан стоит ехать тем, кто хочет попасть в другую реальность, где нет зимней стужи, погрузиться в тысячелетнюю историю и встретить праздник так, как не делал этого никогда прежде. Желающих призывают начать бронирование Нового года уже сегодня и приводят примеры туров: Предложения рассчитаны на туристов 50+, молодежь и блогеров.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Ассоциация туроператоров России включила Узбекистан в топ-5 туров на Новый год для россиян, сообщает
пресс-служба АТОР.
Специалисты ассоциации составили рейтинг из пяти лучших направлений для новогодних путешествий. В их числе также Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Великий Устюг.
По их мнению, в Узбекистан стоит ехать тем, кто хочет попасть в другую реальность, где нет зимней стужи, погрузиться в тысячелетнюю историю и встретить праздник так, как не делал этого никогда прежде.
"Загадочный Восток, древние города Шелкового пути, насыщенная экскурсионная программа и невероятная гастрономия. Узбекистан предлагает совершенно иной, теплый и экзотический формат празднования Нового года. А от того — незабываемый", — говорится в сообщении.
Желающих призывают начать бронирование Нового года уже сегодня и приводят примеры туров:
"Новогодние звезды над Самаркандом";
"Новогодние сокровища Тимуридов";
"Новогодние жемчужины Узбекистана".
Предложения рассчитаны на туристов 50+, молодежь и блогеров.