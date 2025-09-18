Узбекистан
Диетолог: какие продукты поддержат организм осенью
Диетолог: какие продукты поддержат организм осенью
Sputnik Узбекистан
Осень — не время для жестких диет, но от некоторых продуктов лучше отказаться
Какие продукты следует включить в рацион, чтобы помочь организму комфортно перейти в следующий сезон, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Она предупредила, что осенью организму нужна белковая еда.Также она рекомендовала теплые напитки, травяные чаи с добавлением лимона, имбиря, мяты, специи, обладающие противовоспалительными и стимулирующими иммунитет свойствами такие, как корица, куркума, кардамон, тмин, паприка. Они согревают и улучшают метаболизмА вот от некоторых продуктов лучше отказаться, предупредила нутрициолог.Кроме того, она рекомендовала ограничить простые углеводы лучше ограничить. Выпечка, белый хлеб, конфеты, шоколадные хлопья, глазировки — это все снижает иммунитет. Их можно заменить на фрукты, например, печеные яблоки с корицей, горький шоколад, сухофрукты, можно мед.Также не стоит нагружать организм слишком жирным мясом, фастфудом, какими-то жирными соусами, фритюром. Не менее важно сократить прием алкоголя, который нарушает сон, ослабляет иммунную систему и обезвоживает.
Осень — не время для жестких диет, но от некоторых продуктов лучше отказаться.
Какие продукты следует включить в рацион, чтобы помочь организму комфортно перейти в следующий сезон, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.
"Во-первых, осень — это время теплых, термообработанных блюд. Переходим с летних салатов, смузи к более теплой пище. Например, это могут быть сезонные супы-пюре, какие-то тушеные овощи, запеченные рагу. Именно эти продукты принесут большую пользу для организма. Сложные углеводы дают чувство сытости и стабильности. Это — различные цельнозерновые каши: гречка, булгур, киноа, цельнозерновой хлеб, запеченный картофель", — перечислила специалист.
Она предупредила, что осенью организму нужна белковая еда.
"Жирная рыба — источник омега-3, морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Также источник белков — бобовые, но необходимо их правильно готовить, заранее замачивать. Различные блюда из птицы, индейки, яйца — это также белковый продукт, полезные жиры. Также стоит включать в рацион орехи, семена льна, тыквенные семечки, различные нерафинированные растительные масла, лучше сыродавленные", — отметила эксперт.
Также она рекомендовала теплые напитки, травяные чаи с добавлением лимона, имбиря, мяты, специи, обладающие противовоспалительными и стимулирующими иммунитет свойствами такие, как корица, куркума, кардамон, тмин, паприка. Они согревают и улучшают метаболизм
А вот от некоторых продуктов лучше отказаться, предупредила нутрициолог.

"Отказаться лучше от холодных напитков со льдом, различных коктейлей, холодных смузи, мороженого. Ледяные салаты из холодильника лучше не есть. Если вы хотите салат, то комнатной температуры. Сырые овощи более уместны летом. Осенью, конечно, они тоже необходимы, но уже не в таких больших количествах, лучше употреблять запеченные в качестве гарнира", — рассказала Ирина Писарева.

Кроме того, она рекомендовала ограничить простые углеводы лучше ограничить. Выпечка, белый хлеб, конфеты, шоколадные хлопья, глазировки — это все снижает иммунитет. Их можно заменить на фрукты, например, печеные яблоки с корицей, горький шоколад, сухофрукты, можно мед.
Также не стоит нагружать организм слишком жирным мясом, фастфудом, какими-то жирными соусами, фритюром. Не менее важно сократить прием алкоголя, который нарушает сон, ослабляет иммунную систему и обезвоживает.
