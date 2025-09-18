https://uz.sputniknews.ru/20250918/dietolog-kakie-produkty-podderjat-organizm-osenyu-52040005.html

Диетолог: какие продукты поддержат организм осенью

Осень — не время для жестких диет, но от некоторых продуктов лучше отказаться

Какие продукты следует включить в рацион, чтобы помочь организму комфортно перейти в следующий сезон, рассказывает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Она предупредила, что осенью организму нужна белковая еда.Также она рекомендовала теплые напитки, травяные чаи с добавлением лимона, имбиря, мяты, специи, обладающие противовоспалительными и стимулирующими иммунитет свойствами такие, как корица, куркума, кардамон, тмин, паприка. Они согревают и улучшают метаболизмА вот от некоторых продуктов лучше отказаться, предупредила нутрициолог.Кроме того, она рекомендовала ограничить простые углеводы лучше ограничить. Выпечка, белый хлеб, конфеты, шоколадные хлопья, глазировки — это все снижает иммунитет. Их можно заменить на фрукты, например, печеные яблоки с корицей, горький шоколад, сухофрукты, можно мед.Также не стоит нагружать организм слишком жирным мясом, фастфудом, какими-то жирными соусами, фритюром. Не менее важно сократить прием алкоголя, который нарушает сон, ослабляет иммунную систему и обезвоживает.

