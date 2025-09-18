Узбекистан
Когда начнет принимать студентов Ташкентский филиал МГТУ им. Баумана
Когда начнет принимать студентов Ташкентский филиал МГТУ им. Баумана
Университет будет готовить специалистов с глубокими научно-техническими знаниями в области инженерии, а также проводить фундаментальные и прикладные научные исследования. Прием будут проводить на основе государственного гранта и платного контракта
2025-09-18T16:00+0500
2025-09-18T16:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52051242_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_de6d3f27f7081e45a07d25d5d609817c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Прием студентов в новый вуз начнется в 2026 году, сообщает Минюст. Основные направления работы филиала: Прием студентов будет осуществляться как на основе государственных грантов, так и на платно-контрактной основе. Выпускникам филиала будут выдавать диплом установленного образца МГТУ им. Н. Э. Баумана, признаваемый в Узбекистане как документ о высшем образовании. Об открытии в Ташкенте филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технического университета "TashTech" и Алмалыкского государственного технического института стало известно в ходе презентации по вопросам реформирования системы образования, представленной главе Узбекистана 8 сентября этого года.
16:00 18.09.2025
© Официальный сайт НИУ МГТУМГТУ им. Баумана
МГТУ им. Баумана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.09.2025
© Официальный сайт НИУ МГТУ
Университет будет готовить специалистов с глубокими научно-техническими знаниями в области инженерии, а также проводить фундаментальные и прикладные научные исследования. Прием будут осуществлять на основе государственного гранта и платного контракта.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Прием студентов в новый вуз начнется в 2026 году, сообщает Минюст.

"Согласно постановлению, в городе Ташкенте создается филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана... Образовательная деятельность филиала начнется с 2026/2027 учебного года", — говорится в сообщении.

Основные направления работы филиала:
подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих глубокими научно-техническими знаниями и способных применять инновационные подходы в области инженерии;
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области инженерии.
Прием студентов будет осуществляться как на основе государственных грантов, так и на платно-контрактной основе.
Выпускникам филиала будут выдавать диплом установленного образца МГТУ им. Н. Э. Баумана, признаваемый в Узбекистане как документ о высшем образовании.
Об открытии в Ташкенте филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технического университета "TashTech" и Алмалыкского государственного технического института стало известно в ходе презентации по вопросам реформирования системы образования, представленной главе Узбекистана 8 сентября этого года.
