Когда начнет принимать студентов Ташкентский филиал МГТУ им. Баумана

Университет будет готовить специалистов с глубокими научно-техническими знаниями в области инженерии, а также проводить фундаментальные и прикладные научные исследования. Прием будут проводить на основе государственного гранта и платного контракта

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании в стране филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Прием студентов в новый вуз начнется в 2026 году, сообщает Минюст. Основные направления работы филиала: Прием студентов будет осуществляться как на основе государственных грантов, так и на платно-контрактной основе. Выпускникам филиала будут выдавать диплом установленного образца МГТУ им. Н. Э. Баумана, признаваемый в Узбекистане как документ о высшем образовании. Об открытии в Ташкенте филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технического университета "TashTech" и Алмалыкского государственного технического института стало известно в ходе презентации по вопросам реформирования системы образования, представленной главе Узбекистана 8 сентября этого года.

