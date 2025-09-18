Как создать и раскрутить Telegram-канал расскажут на SputnikPRO в Ташкенте
Новостной Telegram-канал в 2025 году: как выбрать тему, вести и решать возникающие проблемы

Спикер поделится лайфхаками, помогающими эффективно вести новостной Telegram-канал и оперативно решать возникающие в процессе проблемы.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте пройдет мастер-класс: "Новостной Telegram-канал в 2025 году. Как выбрать тему, вести и решать возникающие проблемы".
Мероприятие в рамках проекта SputnikPRO состоится 24 сентября в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).
Спикером выступит заместитель начальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Александр Самохвалов.
Он расскажет:
о создании и раскрутке Telegram-канала;
о выборе темы;
об особенностях работы Telegram в 2025 году;
о критериях хороших и плохих постов.
Студенты получат советы и профессиональные рекомендации от эксперта.
Записаться для участия можно по следующим контактам:
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев,
телефон: +99897-190-71-78,
T️еlegram: @alisherakimbaev,
электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.