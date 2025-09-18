https://uz.sputniknews.ru/20250918/samarkandskiy-teatr-gastroli-penza-52059669.html

Незабываемые гастроли: самаркандский театр на пути к сердцам россиян — фото

Незабываемые гастроли: самаркандский театр на пути к сердцам россиян — фото

В течение пяти дней в Пензенской области артисты представляли комедию "Пять жен Насреддина" и детскую сказку "Капризная принцесса"

САМАРКАНД, 18 сен — Sputnik. Артисты Самаркандского областного русского театра драмы, некогда носившего имя А. П. Чехова, вернулись с гастролей из России полные вдохновения и новых идей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. На этот раз их принимала Пензенская область, где самаркандцы со своими спектаклями выступили впервые и сразу же завоевали любовь зрителей.В течение пяти дней артисты представляли комедию "Пять жен Насреддина" и детскую сказку "Капризная принцесса". Залы были полны. На каждый спектакль приходило до 650 зрителей.Одним из главных итогов поездки стало подписание Меморандума о сотрудничестве между самаркандским театром и Пензенским областным драмтеатром. Документ закрепил договоренности о культурном обмене.В первых числах октября "чеховцы" продолжат гастрольный тур по России, посетив Красноярский край. Они проведут там 10 дней и покажут спектакль "Женщина-робот" и сказку "Капризная принцесса".Между тем театральная жизнь в Самарканде не останавливается ни на день. В ближайшее время на сцене областного русского театра выступит Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького из Астаны. Зрителей ждут спектакли "Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни" и комедия "Господин Журден — пустота в бархате".А в октябре в Самарканд приедет известный российский юморист Игорь Маменко, чьи выступления обещают зарядить публику позитивом и хорошим настроением.Напомним, что в июле при полном аншлаге в Самарканде прошли гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького, показавшего местному зрителю пять своих лучших спектаклей.Отрадно, что международные связи укрепляют не только драмтеатры. Самаркандский кукольный театр тоже активно заявляет о себе: на днях он принял участие в XX Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины". Самаркандцы представили спектакль "Маленький Али", рассказывающий о детстве ученого и мыслителя Али Кушчи.Таким образом, изо дня в день крепнут узы дружбы между самаркандскими, российскими и русскими театрами других стран, открывая новые возможности для совместного творчества и обмена опытом.

