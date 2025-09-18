Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине — Лавров
17:37 18.09.2025 (обновлено: 17:55 18.09.2025)
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что американский лидер хочет быстрых решений.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп хочет быстрых решений, этим частично обусловлены его заявления о разочарованности темпами украинского урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений", — сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Другие заявления Сергея Лаврова:
Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование;
администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией;
в начале первого срока Трампа его советник Флинн звонил послу РФ и объяснялся за "свинью", которые подложили санкции Обамы;
Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание Вашингтона;
Запад не собирается менять режим Зеленского, а хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования;
президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство".