Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование;

администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией;

в начале первого срока Трампа его советник Флинн звонил послу РФ и объяснялся за "свинью", которые подложили санкции Обамы;

Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание Вашингтона;

Запад не собирается менять режим Зеленского, а хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования;