Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии

Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Студенты и преподаватели медицинских вузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии, сообщает ИА "Дунё".Делегация индийского университета ERA во главе с гендиректором Али Ханом в ходе визита в республику посетила Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ).Гости ознакомились с деятельностью АГМИ, его клинической базы и симуляционного центра, а также процессом обучения индийской молодежи в этом вузе.Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена студентами и преподавателями, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.

