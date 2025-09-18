https://uz.sputniknews.ru/20250918/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-medobrazovaniye-52043490.html
Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии
Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Студенты и преподаватели медицинских вузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии, сообщает ИА "Дунё".Делегация индийского университета ERA во главе с гендиректором Али Ханом в ходе визита в республику посетила Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ).Гости ознакомились с деятельностью АГМИ, его клинической базы и симуляционного центра, а также процессом обучения индийской молодежи в этом вузе.Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена студентами и преподавателями, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.
Студенты и преподаватели медвузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии
Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Студенты и преподаватели медицинских вузов Узбекистана пройдут стажировки в клиниках Индии, сообщает
ИА "Дунё".
Делегация индийского университета ERA во главе с гендиректором Али Ханом в ходе визита в республику посетила Андижанский государственный медицинский институт (АГМИ).
Гости ознакомились с деятельностью АГМИ, его клинической базы и симуляционного центра, а также процессом обучения индийской молодежи в этом вузе.
Стороны обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, включая программы обмена студентами и преподавателями, развитие симуляционного обучения, а также реализацию научных инициатив.
"По итогам переговоров подписано соглашение, которое предусматривает прохождение стажировок узбекских студентов и преподавателей в индийских клиниках", — говорится в сообщении.