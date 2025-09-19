Инженерное образование в СПбПУ для абитуриентов из Узбекистана — видео
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили возможности для абитуриентов, созданные в Санкт-Петербургском политехническом университете.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя начальника Управления международного образования Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Татьяны Сытниковой на тему: "Инженерное образование в СПбПУ для абитуриентов из Узбекистана".
Санкт-Петербургский политехнический университет активно развивает образовательное сотрудничество с вузами Узбекистана. Уже запущена совместная программа по строительству с Ташкентским государственным техническим университетом. В стадии подготовки находится аналогичный проект с Ферганским политехническим институтом по строительно-инженерному направлению.
По словам Татьяны Сытниковой, благодаря договорам университетов Узбекистана с Политехом Петра Великого студенты смогут обучаться по совместным магистерским программам и получать сразу два диплома — СПбПУ и своего вуза.
"Мы готовим многопрофильных инженеров, которые, возвращаясь на родину, получают прикладные знания и чёткое понимание того, как применять их для развития экономики своей страны", — подчеркнула она.
В Санкт-Петербургском политехническом университете ежегодно обучается около 200 студентов из Узбекистана. Для них открываются широкие перспективы в рамках академической мобильности.
"Когда ребята из Узбекистана становятся нашими студентами, перед ними открывается множество возможностей. У нас очень широкая сеть партнерских университетов по всему миру. Это позволяет проходить как краткосрочные (от недели-двух), так и долгосрочные стажировки (на семестр или даже два) — как за рубежом, так и в ведущих вузах России, особенно в специализированных областях", — отметила Сытникова.