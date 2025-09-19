https://uz.sputniknews.ru/20250919/injenernoe-obrazovanie-spbpu-abiturienty-uzbekistan-52091776.html

Инженерное образование в СПбПУ для абитуриентов из Узбекистана — видео

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили возможности для абитуриентов, созданные в Санкт-Петербургском политехническом университете.

2025-09-19T19:05+0500

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг заместителя начальника Управления международного образования Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Татьяны Сытниковой на тему: "Инженерное образование в СПбПУ для абитуриентов из Узбекистана". Санкт-Петербургский политехнический университет активно развивает образовательное сотрудничество с вузами Узбекистана. Уже запущена совместная программа по строительству с Ташкентским государственным техническим университетом. В стадии подготовки находится аналогичный проект с Ферганским политехническим институтом по строительно-инженерному направлению. По словам Татьяны Сытниковой, благодаря договорам университетов Узбекистана с Политехом Петра Великого студенты смогут обучаться по совместным магистерским программам и получать сразу два диплома — СПбПУ и своего вуза. В Санкт-Петербургском политехническом университете ежегодно обучается около 200 студентов из Узбекистана. Для них открываются широкие перспективы в рамках академической мобильности.

