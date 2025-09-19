https://uz.sputniknews.ru/20250919/tashkent-vystavka-rossiyskoe-obrazovanie-tashkent-2025-52093887.html

В Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент – 2025"

В Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент – 2025"

В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.

ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Выставка проходит в столичном филиале МГИМО и собрала порядка 40 российских вузов из 22 регионов России. В их числе национальные исследовательские и федеральные университеты, а также новые вузы-участники.На торжественном открытии выступили посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, заместитель Россотрудничества Павел Шевцов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская и другие. В этом году на выставке-ярмарке помимо привычных консультаций для абитуриентов, пройдут открытые мастер-классы.Ознакомиться с российскими вузами на выставке узбекистанские школьники смогут 19 и 20 сентября. Также завтра на площадке Ziyo Forum пройдут образовательные мастер-классы от представителей российских вузов — участников выставки.В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.Кроме того, в рамках выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент – 2025 провели "Родительское собрание в новом формате". На нем представители ведущих российских вузов рассказали о своих образовательных программах и возможностях для студентов, условиях поступления и организации учебного процесса для иностранных граждан. А родители и абитуриенты могли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

