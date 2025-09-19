Узбекистан
В Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент – 2025"
В Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент – 2025"
В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.
ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Выставка проходит в столичном филиале МГИМО и собрала порядка 40 российских вузов из 22 регионов России. В их числе национальные исследовательские и федеральные университеты, а также новые вузы-участники.На торжественном открытии выступили посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, заместитель Россотрудничества Павел Шевцов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская и другие. В этом году на выставке-ярмарке помимо привычных консультаций для абитуриентов, пройдут открытые мастер-классы.Ознакомиться с российскими вузами на выставке узбекистанские школьники смогут 19 и 20 сентября. Также завтра на площадке Ziyo Forum пройдут образовательные мастер-классы от представителей российских вузов — участников выставки.В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.Кроме того, в рамках выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент – 2025 провели "Родительское собрание в новом формате". На нем представители ведущих российских вузов рассказали о своих образовательных программах и возможностях для студентов, условиях поступления и организации учебного процесса для иностранных граждан. А родители и абитуриенты могли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.
В Ташкенте стартовала выставка "Российское образование. Ташкент – 2025"

17:31 19.09.2025 (обновлено: 17:47 19.09.2025)
В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025".
В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.
ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Выставка проходит в столичном филиале МГИМО и собрала порядка 40 российских вузов из 22 регионов России. В их числе национальные исследовательские и федеральные университеты, а также новые вузы-участники.
На торжественном открытии выступили посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, заместитель Россотрудничества Павел Шевцов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская и другие.
В этом году на выставке-ярмарке помимо привычных консультаций для абитуриентов, пройдут открытые мастер-классы.
Ознакомиться с российскими вузами на выставке узбекистанские школьники смогут 19 и 20 сентября. Также завтра на площадке Ziyo Forum пройдут образовательные мастер-классы от представителей российских вузов — участников выставки.
В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.
С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.
В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.
Кроме того, в рамках выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент – 2025 провели "Родительское собрание в новом формате". На нем представители ведущих российских вузов рассказали о своих образовательных программах и возможностях для студентов, условиях поступления и организации учебного процесса для иностранных граждан. А родители и абитуриенты могли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.
