https://uz.sputniknews.ru/20250919/tashkente-nagradili-sportsmeny-vysokie-rezultaty-chempiony-52077389.html

В Ташкенте наградили спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах мира

В Ташкенте наградили спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах мира

Sputnik Узбекистан

Чемпионам мира торжественно вручили подарки от президента страны Шавката Мирзиёева — автомобили BYD и единовременные денежные премии.

2025-09-19T11:55+0500

2025-09-19T11:55+0500

2025-09-19T12:16+0500

спорт

награждение

чемпион

бокс

тяжелая атлетика

президент узбекистана

подарки

денежное вознаграждение

автомобиль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/13/52077617_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec16f8bd8bf0543530e8ab569f98deba.jpg

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения спортсменов и наставников, которые добились высоких результатов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В праздничной обстановке чемпионам торжественно вручили подарки от президента страны Шавката Мирзиёева — автомобили BYD и единовременные денежные премии.В церемонии награждения приняли участие представитель президента по вопросам спорта Одил Абдурахманов, министр спорта Адхам Икрамов, а также первый заместитель председателя НОК Отабек Умаров. Они поздравили спортсменов и их наставников, отметили значение их успехов для страны и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.В свою очередь от имени награжденных спортсменов и тренеров Руслан Нурудинов, Абдумалик Халоков, Тулкин Киличёв, а также отец Жавохира Умматалиева — Туробжон Умматалиев выразили благодарность главе государства за высокое внимание и поддержку спорта в республике.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чемпион мира награждение нок спорт бокс