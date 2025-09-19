В Ташкенте наградили спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах мира
11:55 19.09.2025 (обновлено: 12:16 19.09.2025)
© НОК УзбекистанаГерои чемпионатов мира были достойно награждены
© НОК Узбекистана
Чемпионам мира торжественно вручили подарки от президента страны Шавката Мирзиёева — автомобили BYD и единовременные денежные премии.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения спортсменов и наставников, которые добились высоких результатов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В праздничной обстановке чемпионам торжественно вручили подарки от президента страны Шавката Мирзиёева — автомобили BYD и единовременные денежные премии.
В церемонии награждения приняли участие представитель президента по вопросам спорта Одил Абдурахманов, министр спорта Адхам Икрамов, а также первый заместитель председателя НОК Отабек Умаров.
Они поздравили спортсменов и их наставников, отметили значение их успехов для страны и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.
В свою очередь от имени награжденных спортсменов и тренеров Руслан Нурудинов, Абдумалик Халоков, Тулкин Киличёв, а также отец Жавохира Умматалиева — Туробжон Умматалиев выразили благодарность главе государства за высокое внимание и поддержку спорта в республике.