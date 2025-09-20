В ЕЭК обсудили перспективы сотрудничества с Филиппинами
15:12 20.09.2025 (обновлено: 15:42 20.09.2025)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Посольство России в Армении
Подписаться
Филиппины заинтересованы в обмене опытом со странами ЕАЭС в сельском хозяйстве, технологии переработки сельхозпродукции, в вопросах продовольственной безопасности, фармацевтики, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и инновационного развития.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Перспективные направления взаимодействия Евразийской экономической комиссии и Республики Филиппины рассмотрели в штаб-квартире ЕЭК министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Республика Филиппины – одна из ведущих экономик Юго-Восточной Азии, – прокомментировал министр ЕЭК. – Комиссия активно содействует развитию торгово-экономического сотрудничества государств – членов ЕАЭС со странами региона и готова углублять диалог с Филиппинами, в том числе на ключевых площадках АСЕАН".
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК и Филиппины обсудили перспективы сотрудничества
ЕЭК и Филиппины обсудили перспективы сотрудничества
© Пресс-служба ЕЭК
Министр ЕЭК проинформировал филиппинских коллег о форматах международного сотрудничества Комиссии с третьими странами, а также о ключевых целях и задачах взаимодействия с АСЕАН. Он пригласил представителей официальных, экспертных и деловых кругов Филиппин принять участие в основных мероприятиях новой Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН на 2026—2030 годы.
Аллан Гепти обозначил интерес Филиппин к обмену опытом в сельском хозяйстве, включая технологии переработки сельскохозяйственной продукции, а также к вопросам продовольственной безопасности, фармацевтики, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и инновационного развития.
"Отмечена необходимость активизации контактов между бизнес-представителями стран ЕАЭС и Филиппин для практической реализации инициатив в этих сферах", – подчеркнули в ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК и Филиппины обсудили перспективы сотрудничества
ЕЭК и Филиппины обсудили перспективы сотрудничества
© Пресс-служба ЕЭК
Стороны договорились рассмотреть возможность заключения в перспективе меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Филиппин, а также о проведении совместного конгрессно-выставочного мероприятия с подключением бизнес-объединений в период председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году.