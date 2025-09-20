https://uz.sputniknews.ru/20250920/eek-i-filippiny-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-52112672.html

В ЕЭК обсудили перспективы сотрудничества с Филиппинами

В ЕЭК обсудили перспективы сотрудничества с Филиппинами

Филиппины заинтересованы в обмене опытом в сельском хозяйстве, технологии переработки сельскохозяйственной продукции, в вопросах продовольственной безопасности, фармацевтики, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и инновационного развития.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Перспективные направления взаимодействия Евразийской экономической комиссии и Республики Филиппины рассмотрели в штаб-квартире ЕЭК министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев и заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Аллан Гепти, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр ЕЭК проинформировал филиппинских коллег о форматах международного сотрудничества Комиссии с третьими странами, а также о ключевых целях и задачах взаимодействия с АСЕАН. Он пригласил представителей официальных, экспертных и деловых кругов Филиппин принять участие в основных мероприятиях новой Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН на 2026—2030 годы.Аллан Гепти обозначил интерес Филиппин к обмену опытом в сельском хозяйстве, включая технологии переработки сельскохозяйственной продукции, а также к вопросам продовольственной безопасности, фармацевтики, энергетики, информационно-коммуникационных технологий и инновационного развития. Стороны договорились рассмотреть возможность заключения в перспективе меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Филиппин, а также о проведении совместного конгрессно-выставочного мероприятия с подключением бизнес-объединений в период председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году.

