https://uz.sputniknews.ru/20250920/rossiya-uzbekistan-razvivayut-sotrudnichestvo-obrazovanie-nauka-52111537.html
Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере образования и науки — видео
Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере образования и науки — видео
Sputnik Узбекистан
Замглавы Россотрудничества рассказал, как развивается сотрудничество России и Узбекистана в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики.
2025-09-20T19:00+0500
2025-09-20T19:00+0500
2025-09-20T19:00+0500
пресс-центр
видео
пресс-центр
пресс-конференция
высшее образование
наука
культура
россия
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52112250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cfb9c3bcce93242697e81d5a951d6c61.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова. Основной темой встречи стало расширение двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики. Павел Шевцов рассказал о проектах Россотрудничества, представленных на выставке "Российское образование. Ташкент — 2025", которая проходит в столице Узбекистана 19–20 сентября. Он подчеркнул важность образовательного взаимодействия между странами:Одним из приоритетов сотрудничества становится научная кооперация. Российские университеты ориентированы на создание совместных проектов с вузами Узбекистана. Особое внимание уделяется открытию новых лабораторий и развитию перспективных научных направлений. Особое место в повестке заняла тема развития ядерной энергетики. Узбекистан активно диверсифицирует источники энергии, и Россия предлагает всестороннюю поддержку в подготовке кадров. Также активно развиваются гуманитарные инициативы и молодежные программы. Россия поддерживает преподавание русского языка, проводит курсы повышения квалификации для учителей и реализует международные молодежные проекты. "Программа "Новое поколение" дает молодежи из Узбекистана возможность участвовать в крупнейших международных форумах — от ПМЭФ до мероприятий для журналистов, блогеров, молодых ученых и дипломатов". Несколько месяцев назад состоялось заседание подкомиссии по культуре между Россией и Узбекистаном с участием министров культуры обеих стран. По итогам встречи были достигнуты важные договоренности по проведению перекрестных культурных мероприятий и запуску новых совместных проектов. Полное видео пресс-конференции смотрите по ссылке.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52112250_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f077b62fd7a6cf285bceda3b2bb2a9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россотрудничество сотрудничество россия узбекистан образование наука культура молодежная политика пресс-центр
россотрудничество сотрудничество россия узбекистан образование наука культура молодежная политика пресс-центр
Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере образования и науки — видео
Эксклюзив
Замглавы Россотрудничества рассказал, как развивается сотрудничество России и Узбекистана в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова. Основной темой встречи стало расширение двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики.
Павел Шевцов рассказал о проектах Россотрудничества, представленных на выставке "Российское образование. Ташкент — 2025", которая проходит в столице Узбекистана 19–20 сентября.
Он подчеркнул важность образовательного взаимодействия между странами:
"Когда мы говорим об отношениях между нашими государствами — Россией и Узбекистаном — важно помнить, что тысячи студентов из Узбекистана обучаются в ведущих вузах Российской Федерации. Мы понимаем свою ответственность: эти ребята должны получить качественное образование, чтобы, вернувшись на родину, стать движущей силой социально-экономического развития республики".
Одним из приоритетов сотрудничества становится научная кооперация. Российские университеты ориентированы на создание совместных проектов с вузами Узбекистана. Особое внимание уделяется открытию новых лабораторий и развитию перспективных научных направлений.
"Важно развивать не только образование, но и науку. Это инвестиции в общее будущее и конкурентоспособность наших стран", — отметил Шевцов.
Особое место в повестке заняла тема развития ядерной энергетики.
Узбекистан активно диверсифицирует источники энергии, и Россия предлагает всестороннюю поддержку в подготовке кадров.
"Ядерная энергия — один из самых безопасных, дешевых и эффективных источников. В России уже создана мощная экосистема подготовки специалистов — с участием ведущих вузов и научных центров", — отметил Шевцов.
Также активно развиваются гуманитарные инициативы и молодежные программы. Россия поддерживает преподавание русского языка, проводит курсы повышения квалификации для учителей и реализует международные молодежные проекты. "Программа "Новое поколение" дает молодежи из Узбекистана возможность участвовать в крупнейших международных форумах — от ПМЭФ до мероприятий для журналистов, блогеров, молодых ученых и дипломатов".
Несколько месяцев назад состоялось заседание подкомиссии по культуре между Россией и Узбекистаном с участием министров культуры обеих стран. По итогам встречи были достигнуты важные договоренности по проведению перекрестных культурных мероприятий и запуску новых совместных проектов.
Полное видео пресс-конференции смотрите по ссылке
.