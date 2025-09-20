https://uz.sputniknews.ru/20250920/rossiya-uzbekistan-razvivayut-sotrudnichestvo-obrazovanie-nauka-52111537.html

Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере образования и науки — видео

Замглавы Россотрудничества рассказал, как развивается сотрудничество России и Узбекистана в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова. Основной темой встречи стало расширение двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики. Павел Шевцов рассказал о проектах Россотрудничества, представленных на выставке "Российское образование. Ташкент — 2025", которая проходит в столице Узбекистана 19–20 сентября. Он подчеркнул важность образовательного взаимодействия между странами:Одним из приоритетов сотрудничества становится научная кооперация. Российские университеты ориентированы на создание совместных проектов с вузами Узбекистана. Особое внимание уделяется открытию новых лабораторий и развитию перспективных научных направлений. Особое место в повестке заняла тема развития ядерной энергетики. Узбекистан активно диверсифицирует источники энергии, и Россия предлагает всестороннюю поддержку в подготовке кадров. Также активно развиваются гуманитарные инициативы и молодежные программы. Россия поддерживает преподавание русского языка, проводит курсы повышения квалификации для учителей и реализует международные молодежные проекты. "Программа "Новое поколение" дает молодежи из Узбекистана возможность участвовать в крупнейших международных форумах — от ПМЭФ до мероприятий для журналистов, блогеров, молодых ученых и дипломатов". Несколько месяцев назад состоялось заседание подкомиссии по культуре между Россией и Узбекистаном с участием министров культуры обеих стран. По итогам встречи были достигнуты важные договоренности по проведению перекрестных культурных мероприятий и запуску новых совместных проектов. Полное видео пресс-конференции смотрите по ссылке.

