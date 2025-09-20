https://uz.sputniknews.ru/20250920/shavkat-mirziyoev-posetit-s-rabochim-vizitom-nyu-york-52102604.html
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава Узбекистана выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, на полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами зарубежных государств и правительств, руководителями авторитетных международных финансовых институтов.В рамках деловой части программы визита запланированы встречи и мероприятия с участием ведущих американских компаний и финансово-инвестиционных структур. Ожидается подписание пакета новых соглашений и контрактов.
Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США – цель визита
09:45 20.09.2025 (обновлено: 09:49 20.09.2025)
Президент Узбекистана примет участие в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
"20-24 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.
Глава Узбекистана выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения глобальной безопасности и стабильности, достижения Целей устойчивого развития, реформирования системы ООН и международной финансовой архитектуры, борьбы с последствиями изменения климата и другими современными вызовами", – уточнили в пресс-службе президента.
Кроме того, на полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами зарубежных государств и правительств, руководителями авторитетных международных финансовых институтов.
В рамках деловой части программы визита запланированы встречи и мероприятия с участием ведущих американских компаний и финансово-инвестиционных структур. Ожидается подписание пакета новых соглашений и контрактов.