https://uz.sputniknews.ru/20250920/shavkat-mirziyoev-posetit-s-rabochim-vizitom-nyu-york-52102604.html

Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США – цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США – цель визита

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана примет участие в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

2025-09-20T09:45+0500

2025-09-20T09:45+0500

2025-09-20T09:49+0500

шавкат мирзиёев

сша

узбекистан

антониу гуттереш

оон

генеральная ассамблея оон

юбилейная 80-я генассамблея оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/17/51438797_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_75a3e6ee5b772ac0597fe18c4a86a3ae.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Глава Узбекистана выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, на полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами зарубежных государств и правительств, руководителями авторитетных международных финансовых институтов.В рамках деловой части программы визита запланированы встречи и мероприятия с участием ведущих американских компаний и финансово-инвестиционных структур. Ожидается подписание пакета новых соглашений и контрактов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев сша нью-йорк рабочий визит президент узбекистан сессия генеральная ассамблея оон.