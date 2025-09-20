https://uz.sputniknews.ru/20250920/v-moskve-zavershilsya-tretiy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom--podrobnosti-52105036.html

В Москве завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" – подробности

В Москве завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" – подробности

Sputnik Узбекистан

В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

2025-09-20T11:55+0500

2025-09-20T11:55+0500

2025-09-20T11:55+0500

москва

проект

журналисты

sputnikpro на зубовском

медиа

обучение

снг

миа "россия сегодня"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52105538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d47cd7e486ddf9cd727d7cb89ff53b53.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 15 по 19 сентября в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел завершающий в этом году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ. Участники прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники сразу применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран. Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней. В финальный день обучения — презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала. В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы. В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

третий сезон проект sputnikpro на зубовском москва обучение