В Москве завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" – подробности
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 15 по 19 сентября в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел завершающий в этом году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ.
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
Участники прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники сразу применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран.
Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней.
© Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
В финальный день обучения — презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.
Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала.
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы.
© Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
"Москва и проект "SputnikPro на Зубовском" объединил и подружил нас", — отмечают участники в конце каждого модуля программы, а знания, полученные здесь, дают новый импульс для роста в профессии.
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.