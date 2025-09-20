Узбекистан
В Москве завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" – подробности
В Москве завершился третий сезон проекта "SputnikPro на Зубовском" – подробности
В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
2025-09-20T11:55+0500
2025-09-20T11:55+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52105538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d47cd7e486ddf9cd727d7cb89ff53b53.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 15 по 19 сентября в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел завершающий в этом году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ. Участники прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники сразу применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран. Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней. В финальный день обучения — презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала. В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы. В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.
11:55 20.09.2025
В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 15 по 19 сентября в Москве в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел завершающий в этом году модуль программы для журналистов, блогеров, smm и pr-специалистов из стран СНГ.
Участники прослушали 13 мастер-классов и лекций от ведущих сотрудников агентства по основным направлениям работы современных медиа. В рамках деловой игры по созданию Telegram-каналов участники сразу применяли на практике новые навыки и знания. Добавляла драйва в эту работу и необходимость договариваться друг с другом, учитывать в команде интересы коллег из разных стран.
Участникам надо было придумать концепцию и тематику канала, публиковать посты разных форматов, максимально использовать разные способы продвижения и набрать максимальное число подписчиков за пять дней.
В финальный день обучения — презентация канала и подробный профессиональный разбор кейсов от экспертов Sputnik.
Для многих участников модуля такая проектная работа стала первой возможностью попробовать себя в одном из востребованных сегодня направлений в работе СМИ -- редактор Telegram-канала.
В сентябрьской программе приняли участие журналисты из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Но не только новые знания и умения получают участники проекта в Москве. Год от года ширится профессиональное и дружеское сообщество выпускников программы.
"Москва и проект "SputnikPro на Зубовском" объединил и подружил нас", — отмечают участники в конце каждого модуля программы, а знания, полученные здесь, дают новый импульс для роста в профессии.
В течение трех лет в московском офисе прошли 12 модулей программы "SputnikPro на Зубовском", благодаря которым познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогли 144 журналиста из 11 стран ближнего зарубежья.
