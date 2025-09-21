https://uz.sputniknews.ru/20250921/chto-delat-esli-lopnul-sosud-v-glazu-52127331.html

Врач: Что делать, если лопнул сосуд в глазу

Врач: Что делать, если лопнул сосуд в глазу

Sputnik Узбекистан

Частые повторения подобных красных пятнышек (более 3-4 раз в год) — повод для комплексного обследования: проверка глазного давления, анализы на сахар и свертываемость крови.

2025-09-21T22:04+0500

2025-09-21T22:04+0500

2025-09-21T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

зрение

здоровье

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48040057_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8a318ba39014701555803d58bbeac21.jpg

Кровоизлияние в глазу может быть признаком серьезных офтальмологических заболеваний — увеит, глаукома, разрыв или отслойка сетчатки, диабетическая ретинопатия или возрастная макулярная дегенерация, сообщает радио Sputnik со ссылкой на детского офтальмолога, офтальмохирурга, профессора Игоря Азнауряна.Врач рассказал, в каких случаях нужна срочная консультация специалиста.По словам Азнауряна, особого внимания требует диагностика у детей.Он предупредил, что частые повторения таких красных пятнышек (более 3-4 раз в год) — повод для комплексного обследования: проверка глазного давления, анализы на сахар и свертываемость крови.Что касается профилактики, то, по словам Азнауряна, важно соблюдать режим сна, делать перерывы при работе с гаджетами и поддерживать увлажнение глаз.

https://uz.sputniknews.ru/20250909/kak-obraz-jizni-vliyaet-na-zrenie-51831890.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач глаз сосуды