Врач: Что делать, если лопнул сосуд в глазу
Кровоизлияние в глазу может быть признаком серьезных офтальмологических заболеваний — увеит, глаукома, разрыв или отслойка сетчатки, диабетическая ретинопатия или возрастная макулярная дегенерация, сообщает радио Sputnik со ссылкой на детского офтальмолога, офтальмохирурга, профессора Игоря Азнауряна.
Врач рассказал, в каких случаях нужна срочная консультация специалиста.
"Срочная консультация офтальмолога необходима, если кровоизлияние занимает более трети глазного яблока, сопровождается болью, светобоязнью, ухудшением зрения или повторяется чаще 2-3 раз в год. При лопнувшем сосуде первая помощь включает прикладывание холодного компресса на 5-10 минут для сужения сосудов и использование увлажняющих капель при необходимости — в большинстве случаев покраснение проходит самостоятельно за 1-2 недели", — пояснил он.
По словам Азнауряна, особого внимания требует диагностика у детей.
"Ребенка обязательно нужно показать специалистам в детской глазной клинике, а не в обычной поликлинике. Детское зрение имеет принципиальные отличия: глаз растет и развивается, поэтому требуются особые методы обследования и диагностики. В специализированных клиниках врачи знают все нюансы развития детского зрения, используют адаптированное оборудование для бесконтактной диагностики (даже у малышей, которые еще не говорят) и могут выявить малейшие отклонения на ранней стадии", — рекомендовал специалист.
Он предупредил, что частые повторения таких красных пятнышек (более 3-4 раз в год) — повод для комплексного обследования: проверка глазного давления, анализы на сахар и свертываемость крови.
Что касается профилактики, то, по словам Азнауряна, важно соблюдать режим сна, делать перерывы при работе с гаджетами и поддерживать увлажнение глаз.
