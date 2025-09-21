Как проходит гончарный форум в Риштане — фото

ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области проходит II Международный гончарный форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие объединило более 60 местных и зарубежных мастеров, представляющих свои керамические изделия.Они соревнуются в различных номинациях.В рамках форума организовали международную научно-практическую конференцию "Гончарное дело XXI века: традиции и инновации". Участниками интересных лекций и дискуссий стали более 70 мастеров-гончаров, искусствоведов, экспертов, исследователей и представителей бизнеса из разных стран.В программе также круглый стол на тему "Гончары и рыночная экономика".Цель форума — повышение туристического потенциала страны, укрепление международного сотрудничества и укрепление дружбы между народами.
