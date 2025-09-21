Узбекистан
Как проходит гончарный форум в Риштане — фото
Как проходит гончарный форум в Риштане — фото
Sputnik Узбекистан
Наряду с керамистами Узбекистана, свою продукцию представляют гончары из России, Беларуси, Татарстана, Молдовы, Грузии, Туркменистана, Кыргызстана, Ирана и других стран
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области проходит II Международный гончарный форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие объединило более 60 местных и зарубежных мастеров, представляющих свои керамические изделия.Они соревнуются в различных номинациях.В рамках форума организовали международную научно-практическую конференцию "Гончарное дело XXI века: традиции и инновации". Участниками интересных лекций и дискуссий стали более 70 мастеров-гончаров, искусствоведов, экспертов, исследователей и представителей бизнеса из разных стран.В программе также круглый стол на тему "Гончары и рыночная экономика".Цель форума — повышение туристического потенциала страны, укрепление международного сотрудничества и укрепление дружбы между народами.
Как проходит гончарный форум в Риштане — фото

13:30 21.09.2025
Наряду с керамистами Узбекистана, свою продукцию представляют гончары из России, Беларуси, Татарстана, Молдовы, Грузии, Туркменистана, Кыргызстана, Ирана и других стран.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области проходит II Международный гончарный форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие объединило более 60 местных и зарубежных мастеров, представляющих свои керамические изделия.
Они соревнуются в различных номинациях.
В рамках форума организовали международную научно-практическую конференцию "Гончарное дело XXI века: традиции и инновации". Участниками интересных лекций и дискуссий стали более 70 мастеров-гончаров, искусствоведов, экспертов, исследователей и представителей бизнеса из разных стран.
В программе также круглый стол на тему "Гончары и рыночная экономика".
Цель форума — повышение туристического потенциала страны, укрепление международного сотрудничества и укрепление дружбы между народами.
