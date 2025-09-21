Как Шавката Мирзиёева встретили в США
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк.
Президент Узбекистана 20-24 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
“В международном аэропорту имени Джона Кеннеди главу государства встретили специальный посланник Президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм и другие официальные лица”, — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана выступит на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет переговоры с лидерами ряда зарубежных стран, руководителями международных организаций и финансовых структур.
Также запланированы отдельные встречи с руководителями крупных американских корпораций и участие в работе круглого стола с представителями ведущих компаний США, добавили в пресс-службе.
Рабочий визит Мирзиёева в Нью-Йорк продлится до 24 сентября.