Путин: Уверен, что "Интервидение" станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире
12:15 21.09.2025 (обновлено: 12:48 21.09.2025)
Президент России Владимир Путин.
© РИА Новости
Российский лидер выступил со специальным видеообращением к участникам и гостям международного музыкального конкурса "Интервидение".
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, отметил президент России Владимир Путин в своем специальном видеообращении к участникам и гостям "Интервидения".
По его словам, сегодня "Интервидение", сохраняя верность традициям, обретает новые масштабы. Самые современные достижения концертной индустрии, разнообразие стран и традиций, атмосфера творческой свободы, добра и взаимоуважения создают настоящий праздник для артистов и зрителей.
Культура, музыка не имеют границ. Нынешний праздник призван показать объединяющую силу искусства, подчеркнул глава РФ.
Он напомнил, что современный мир стремительно меняется. В нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран.
"Интервидение" – это музыкальное событие, которое в полной мере отвечает этому запросу. Именно поэтому на приглашение принять в нем участие откликнулось столько государств”, — сказал президент.
Путин добавил, что Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Россияне дорожат своими традициями и уважают традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот.
“Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче”, — подчеркнул российский лидер.
В заключение он пожелал всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания.
Президент России ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс прошел 20 сентября на Live Арене в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран.
Узбекистан представлял певец Шохрух Ганиев.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Россию — певец Shaman.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Я представляю Россию, а Россия уже победила", — сказал он после выступления со сцены.
Члены жюри "Интервидения" не стали выставлять оценки певцу Shaman по его просьбе.
Участник "Интервидения" от Китая Ван Си заявил, что хотел бы сотрудничества, работы над совместной песней с Shaman.
Он также заявил, что Россия и Китай построят мосты для дружбы во всем мире.
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
Организаторы "Интервидения" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку. Ранее она рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь ее коллекция пополнилась и русским музыкальным инструментом.
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от Венесуэлы Омар Аседо произвел настоящий фурор во время выступления в финале конкурса. Аседо представил зажигательный номер под ритмы "латино". Номер сопровождался файер-шоу. Зрители танцевали и ликовали.
Участница "Интервидения" от Саудовской Аравии Зейна Имад рассказала, что хотела бы снять клип на свою песню в Москве, потому что в российской столице много красивых мест.
Участница конкурса "Интервидение" из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, призналась, что была поражена страной, ее столицей и жителями.
Участник "Интервидения" от ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил песню "Калинка-малинка" на русском языке.
Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Музыкальный конкурс "Интервидение", который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем "Евровидение", отметили мадагаскарские участники Denise & D-Lain.
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он назвал это шоком и большим шагом в карьере. Дык Фук также рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Кыргызстан и Катар.
Интервидение-2025
Интервидение-2025
© Foto : Интервидение-2025
Глава МИД России Сергей Лавров, который присутствовал на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, назвал прекрасной идею его возрождения и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса.
Он сообщил, что партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения".
Организаторы конкурса "Интервидение" не гонятся за политическим эффектом, хотят реализации идентичности человека в свободных контактах, заявил глава российског внешнеполитического ведомства в связи с неучастием американской певицы, гражданки Австралии Vassy в "Интервидении" из-за давления властей этой страны.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса "Интервидение".
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.