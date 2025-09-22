https://uz.sputniknews.ru/20250922/goszakupki-v-eaes-ojidaet-perexod-na-tsifru-52143213.html
Госзакупки в ЕАЭС ожидает переход на "цифру"
Госзакупки в ЕАЭС ожидает переход на "цифру"
Sputnik Узбекистан
Важность задачи подчеркивается значительным объемом государственных закупок, который составляет 6-8% от ВВП ЕАЭС ($143,5 млрд в 2024 году). Эксперты ЕЭК и государств Союза готовят новые изменения в союзное право
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Госзакупки в рамках ЕАЭС планируют перевести на "цифру", сообщает пресс-служба ЕЭК.О новых направлениях цифровизации государственных закупок в рамках Союза рассказала директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии Жанар Адикова на Московском финансовом форуме.Необходимость завершения перевода этой сферы в цифровую среду определена в Декларации "Евразийский экономический путь".Важность задачи подчеркивается значительным объемом государственных закупок, который составляет 6-8% от ВВП ЕАЭС ($143,5 млрд в 2024 году).Мониторинг законодательства стран Союза, проведенный Комиссией, показал использование этого способа уже в течение нескольких лет в ряде государств-членов. Его внедрение поможет обеспечить базовые принципы открытости, доступности и развития конкуренции в госзакупках ЕАЭС.Эксперты ЕЭК и государств Союза готовят новые изменения в союзное право, касающиеся требований к способу закупок через электронный магазин.
“Правом Союза закреплены конкурентные способы для трансграничных закупок, и проект новых поправок в Договор о ЕАЭС закрепит их проведение в электронном формате, а также внедрит новый способ закупок в ЕАЭС — электронный магазин”, — говорится в сообщении.
