В Узбекистане проведут перепись населения — президент подписал указ

Организацией процесса займется Республиканская комиссия. Госорганы и организации обеспечат перепись сотрудников, работающих в их системе, с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства, сообщает Минюст.Соответствующий указ подписал глава республики.Организацией этого процесса займется специально созданная Республиканская комиссия. Перепись проведут с 15 декабря 2025 года по 1 марта 2026-го путем привлечения сотрудников "махаллинской семерки".В соответствии с документом госорганы и организации должны обеспечить проведение переписи всех сотрудников, работающих в их системе, в период с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz через сеть Интернет. Кроме того, в районах (городах) организуют штабы по переписи и установят контроль за их деятельностью.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputni
k. В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства, сообщает
Минюст.
Соответствующий указ подписал глава республики.
“Указом определено проведение переписи населения и сельского хозяйства в Узбекистане с 15 января по 28 февраля 2026 года по состоянию на 15 января 2026 года”, — говорится в сообщении.
Организацией этого процесса займется специально созданная Республиканская комиссия.
Перепись проведут с 15 декабря 2025 года по 1 марта 2026-го путем привлечения сотрудников "махаллинской семерки".
“Ассоциация махаллей Узбекистана совместно с Национальным комитетом по статистике и ответственными министерствами и ведомствами обеспечивают проведение переписи с использованием планшетных устройств сотрудников, работающих в системе "махаллинской семерки", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом госорганы и организации должны обеспечить проведение переписи всех сотрудников, работающих в их системе, в период с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz через сеть Интернет.
Кроме того, в районах (городах) организуют штабы по переписи и установят контроль за их деятельностью.