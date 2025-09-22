https://uz.sputniknews.ru/20250922/uzbekistane-perepis-naseleniya-prezident-ukaz-52154042.html

В Узбекистане проведут перепись населения — президент подписал указ

В Узбекистане проведут перепись населения — президент подписал указ

Sputnik Узбекистан

Организацией процесса займется Республиканская комиссия. Госорганы и организации обеспечат перепись сотрудников, работающих в их системе, с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz.

2025-09-22T18:20+0500

2025-09-22T18:20+0500

2025-09-22T18:20+0500

общество

узбекистан

перепись населения

указ

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207742_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbc1926aafd419f4a5c855a8390ac56b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства, сообщает Минюст.Соответствующий указ подписал глава республики.Организацией этого процесса займется специально созданная Республиканская комиссия. Перепись проведут с 15 декабря 2025 года по 1 марта 2026-го путем привлечения сотрудников "махаллинской семерки".В соответствии с документом госорганы и организации должны обеспечить проведение переписи всех сотрудников, работающих в их системе, в период с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz через сеть Интернет. Кроме того, в районах (городах) организуют штабы по переписи и установят контроль за их деятельностью.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

перепись населения узбекистан