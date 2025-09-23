https://uz.sputniknews.ru/20250923/eaes-eksperiment-elektronnyye-nakladnyye-transport-52177803.html
ЕАЭС: когда стартует эксперимент по применению электронных транспортных накладных
ЕАЭС: когда стартует эксперимент по применению электронных транспортных накладных
Sputnik Узбекистан
Цель — продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран Союза. За основу взят опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью
2025-09-23T14:20+0500
2025-09-23T14:20+0500
2025-09-23T15:38+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
цифровизация
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_4d5d26b1c711feaa6cba008a76af4779.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Для проведения в ЕАЭС эксперимента по применению электронных транспортных накладных e-CMR уже сформировали весь пакет технологических документов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Условия реализации в Союзе соответствующего пилотного проекта представители стран "пятерки" обсудили на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.Как отмечалось, переход на "цифру" снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, занимающегося международными грузоперевозками.Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе — опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью.При этом эксперимент потребует сплоченной работы международной команды экспертов и будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества.Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок.Важная составляющая проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в странах Союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.
https://uz.sputniknews.ru/20250922/goszakupki-v-eaes-ojidaet-perexod-na-tsifru-52143213.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45810876_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_6bafdc07ec16c85718c52a56ada6289c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс транспорт электронные накладные
еаэс транспорт электронные накладные
ЕАЭС: когда стартует эксперимент по применению электронных транспортных накладных
14:20 23.09.2025 (обновлено: 15:38 23.09.2025)
Цель — продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран Союза. За основу взят опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Для проведения в ЕАЭС эксперимента по применению электронных транспортных накладных e-CMR уже сформировали весь пакет технологических документов, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Условия реализации в Союзе соответствующего пилотного проекта представители стран "пятерки" обсудили на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.
Как отмечалось, переход на "цифру" снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, занимающегося международными грузоперевозками.
Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе — опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью.
При этом эксперимент потребует сплоченной работы международной команды экспертов и будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества.
"В ходе встречи достигнута договоренность считать основным формат международной транспортной накладной e-CMR на основе стандарта СЕФАКТ ООН D22A (UN/CEFACT – D22A). Именно он применялся в рамках пилотного проекта между Россией и Беларусью в 2021-2023 годах", — говорится в сообщении.
Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок.
Важная составляющая проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в странах Союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.