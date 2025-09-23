https://uz.sputniknews.ru/20250923/eaes-eksperiment-elektronnyye-nakladnyye-transport-52177803.html

ЕАЭС: когда стартует эксперимент по применению электронных транспортных накладных

Цель — продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран Союза. За основу взят опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Для проведения в ЕАЭС эксперимента по применению электронных транспортных накладных e-CMR уже сформировали весь пакет технологических документов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Условия реализации в Союзе соответствующего пилотного проекта представители стран "пятерки" обсудили на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.Как отмечалось, переход на "цифру" снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, занимающегося международными грузоперевозками.Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления "безбумажных" грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе — опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью.При этом эксперимент потребует сплоченной работы международной команды экспертов и будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества.Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок.Важная составляющая проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в странах Союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.

