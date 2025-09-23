С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с лидерами ведущих компаний США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В рамках программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер РУз поздравил Аджая Бангу с успешными реформами по трансформации деятельности Банка, нацеленными на поддержку экономического роста развивающихся стран.
В свою очередь глава Всемирного банка дал высокую оценку результатам проводимых в Узбекистане масштабных преобразований.
Отмечался достигнутый за последние годы высокий уровень взаимодействия с этим глобальным финансовым институтом, прежде всего в поддержке и продвижении приоритетных программ и проектов в рамках социально-экономических реформ.
Узбекистан — один из крупнейших партнеров Банка в Европе и ЦА. Портфель совместных проектов превысил $14 млрд. В Ташкенте открыт региональный офис Всемирного банка. Высокую оценку получили итоги прошедшего недавно в Намангане III Международного форума "От бедности к процветанию".
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с Группой Всемирного банка.
"Глава государства отметил важность фокусирования нынешней Программы партнерства на обеспечении устойчивого роста, ускоренной, качественной и результативной реализации проектов", — говорится в сообщении.
В качестве приоритетов определили следующие направления:
борьба с бедностью;
создание рабочих мест для женщин и молодежи;
комплексное развитие регионов по новой модели "Образцовая махалля", сельской инфраструктуры;
расширение поддержки проектов частного сектора;
экспертное содействие в вопросах приватизации госактивов;
реализация стратегии декарбонизации экономики и трансформации финансового сектора.
В ходе встречи подчеркнули важность участия Банка в продвижении стратегических инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.
Также на полях 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили актуальные аспекты укрепления практического взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана в ВТО, выразив удовлетворение динамикой переговоров со странами-членами этой международной организации.
"Активно ведется работа по гармонизации национального законодательства в соответствии с нормами и правилами ВТО, в том числе в сфере технического регулирования и пищевой безопасности", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана и гендиректор ВТО отметили важность обеспечения результативности очередного заседания Рабочей группы в ноябре этого года, а также принятия мер по завершению переговоров и вступлению республики в организацию в 2026 году.
В рамках деловой программы визита в Нью-Йорк Шавкат Мирзиёев встретился за круглым столом с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках деловой программы визита в Нью-Йорк президент Узбекистана провел круглый стол с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров в присутствии президента Узбекистана и спецпосланника президента США Серджио Гора состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Нью-Йорке в ходе рабочего визита президента Узбекистана подписан ряд двусторонних документов по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, подписали следующие документы по реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества:
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта между Министерством транспорта и компанией "Boeing";
Соглашение о создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования между ООО "Технопарк" и компанией "FLSmidth";
Соглашение о создании многопрофильной клиники и образовательного учреждения между "Akfa group" и "Cleveland Clinic";
Соглашение о взаимном партнерстве и сотрудничестве между авиакомпанией "Centrum Air" и инвестиционной компанией "Oppenheimer";
Соглашение о сотрудничестве между министерством экономики и финансов и компанией "Citigroup";
Соглашение о финансовом сотрудничестве между АО "Узбекгидроэнерго" и компанией "Cargill Financial Services International";
Соглашение о сотрудничестве между АО "Узтрансгаз" и компанией "Pangea Filtration Technology";
Соглашение о проведении геологоразведки на перспективных площадках между министерством горнодобывающей промышленности и геологии и компанией "Cove Capital";
Соглашение о сотрудничестве между ООО "Янги Кон" и компанией "SLB";
Соглашение о сотрудничестве по созданию фондов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта и биотехнологий между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией "Biologic International".
