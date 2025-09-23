https://uz.sputniknews.ru/20250923/mirziyoyev-ssha-vizit-vstrechi-dokumenty-52175370.html

С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали

С кем встретился президент Узбекистана в Нью-Йорке, какие документы подписали

Шавкат Мирзиёев 20-24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В рамках программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер РУз поздравил Аджая Бангу с успешными реформами по трансформации деятельности Банка, нацеленными на поддержку экономического роста развивающихся стран. В свою очередь глава Всемирного банка дал высокую оценку результатам проводимых в Узбекистане масштабных преобразований. Отмечался достигнутый за последние годы высокий уровень взаимодействия с этим глобальным финансовым институтом, прежде всего в поддержке и продвижении приоритетных программ и проектов в рамках социально-экономических реформ. Узбекистан — один из крупнейших партнеров Банка в Европе и ЦА. Портфель совместных проектов превысил $14 млрд. В Ташкенте открыт региональный офис Всемирного банка. Высокую оценку получили итоги прошедшего недавно в Намангане III Международного форума "От бедности к процветанию".Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства с Группой Всемирного банка. В качестве приоритетов определили следующие направления: В ходе встречи подчеркнули важность участия Банка в продвижении стратегических инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии. Также на полях 80-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой. Стороны обсудили актуальные аспекты укрепления практического взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана в ВТО, выразив удовлетворение динамикой переговоров со странами-членами этой международной организации. Президент Узбекистана и гендиректор ВТО отметили важность обеспечения результативности очередного заседания Рабочей группы в ноябре этого года, а также принятия мер по завершению переговоров и вступлению республики в организацию в 2026 году. В рамках деловой программы визита в Нью-Йорк Шавкат Мирзиёев встретился за круглым столом с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов. По итогам переговоров в присутствии президента Узбекистана и спецпосланника президента США Серджио Гора состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями. В частности, подписали следующие документы по реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества: Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

