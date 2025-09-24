В ЕАЭС для отслеживания перевозок начнут применять навигационные пломбы
Реализация соответствующего соглашения разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Коллегией Евразийской экономической комиссии принято решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок", — говорится в сообщении.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2026-го.
"Соглашение предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года", — пояснил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применять в отношении:
санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли;
отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита;
никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
Кроме того, с 11 февраля 2026 года утратит силу Решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021-го. Оно предусматривает применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки по таможенной территории Союза до таможенного органа в месте убытия.
Перевозки данных товаров будут отслеживать в соответствии с Соглашением, добавили в пресс-службе.