В ЕАЭС для отслеживания перевозок начнут применять навигационные пломбы

Sputnik Узбекистан

Реализация соответствующего соглашения разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года

2025-09-24T14:50+0500

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК. Решение вступает в силу с 1 февраля 2026-го.На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применять в отношении:Кроме того, с 11 февраля 2026 года утратит силу Решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021-го. Оно предусматривает применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки по таможенной территории Союза до таможенного органа в месте убытия.Перевозки данных товаров будут отслеживать в соответствии с Соглашением, добавили в пресс-службе.

