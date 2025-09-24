Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250924/eaeu-perevozki-otslejivaniye-52200227.html
В ЕАЭС для отслеживания перевозок начнут применять навигационные пломбы
В ЕАЭС для отслеживания перевозок начнут применять навигационные пломбы
Sputnik Узбекистан
Реализация соответствующего соглашения разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года
2025-09-24T14:50+0500
2025-09-24T14:50+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
перевозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48938021_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_45b644b3875dddfe881cf314d341ee8c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК. Решение вступает в силу с 1 февраля 2026-го.На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применять в отношении:Кроме того, с 11 февраля 2026 года утратит силу Решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021-го. Оно предусматривает применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки по таможенной территории Союза до таможенного органа в месте убытия.Перевозки данных товаров будут отслеживать в соответствии с Соглашением, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250923/eaes-eksperiment-elektronnyye-nakladnyye-transport-52177803.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48938021_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b85ed06933f9ab39ad09cd5c0c80264f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс перевозки отслеживание
еаэс перевозки отслеживание

В ЕАЭС для отслеживания перевозок начнут применять навигационные пломбы

14:50 24.09.2025
© Министерство транспорта УзбекистанаГрузовые перевозки
Грузовые перевозки - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
© Министерство транспорта Узбекистана
Подписаться
Реализация соответствующего соглашения разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Коллегией Евразийской экономической комиссии принято решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок", — говорится в сообщении.
Решение вступает в силу с 1 февраля 2026-го.

"Соглашение предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учетом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года", — пояснил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применять в отношении:
санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголя и табака, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли;
отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита;
никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
Кроме того, с 11 февраля 2026 года утратит силу Решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021-го. Оно предусматривает применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки по таможенной территории Союза до таможенного органа в месте убытия.
Перевозки данных товаров будут отслеживать в соответствии с Соглашением, добавили в пресс-службе.
Фуры едут по автомагистрали - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2025
ЕАЭС и Узбекистан
ЕАЭС: когда стартует эксперимент по применению электронных транспортных накладных
Вчера, 14:20
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0