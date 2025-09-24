Музыканты из семи стран зажгли на джазовом фестивале "Геленджик — Молодое"

https://uz.sputniknews.ru/20250924/festivale-djaz-gelendjik--molodoe-52210926.html
Дмитрий Киселев: Музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".Неформальным гимном музыкального события, развернувшегося на берегу Черного моря, стала композиция Анны Герман "Город влюбленных" в исполнении трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь подготовил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений: от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв.
13:40 24.09.2025 (обновлено: 14:19 24.09.2025)
Дмитрий Киселёв: Музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".
Неформальным гимном музыкального события, развернувшегося на берегу Черного моря, стала композиция Анны Герман "Город влюбленных" в исполнении трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.
Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.
"Сейчас музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Россия — за мир. Музыканты — за мир. Мы все здесь — безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идет война за справедливый мир", — сказал на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселёв.
Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь подготовил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.
"В Геленджике я чувствую себя как дома. Прекрасная погода, пляжи, на которых ощущается бразильский вайб. Я здесь впервые и уже хочу тут жить!" — поделился бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос.
Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений: от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.
"Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", — рассказал Дмитрий Киселёв журналистам.
Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.
"Я думаю, что сюда будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый "Белый остров", станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик — Молодое", — добавил Киселёв.
Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв.