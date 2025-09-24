https://uz.sputniknews.ru/20250924/festivale-djaz-gelendjik--molodoe-52210926.html

Музыканты из семи стран зажгли на джазовом фестивале "Геленджик — Молодое"

Музыканты из семи стран зажгли на джазовом фестивале "Геленджик — Молодое"

Sputnik Узбекистан

Дмитрий Киселев: Музыканты из разных стран мира играют на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасно

2025-09-24T13:40+0500

2025-09-24T13:40+0500

2025-09-24T14:19+0500

общество

музыканты

фестиваль

геленджик

черное море

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

джаз

россия

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52208683_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1b8b292159c5892c99a0fe49f34d3440.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Музыканты из России, США, Индии, Бразилии, Китая, Италии и Кубы зажгли на Международном джазовом фестивале "Геленджик — Молодое".Неформальным гимном музыкального события, развернувшегося на берегу Черного моря, стала композиция Анны Герман "Город влюбленных" в исполнении трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.Свои композиции исполнили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель.Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь подготовил совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнила Сандра Фракенберг.Хедлайнером фестиваля стал коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений: от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок.Все артисты фестиваля, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией, ставшей финальной точкой музыкального праздника в Геленджике.Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселёв.

геленджик

черное море

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

джаз фестиваль музыканты геленджик дмитрий киселёв