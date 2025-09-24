https://uz.sputniknews.ru/20250924/master-klass-sputnikpro-52216090.html
Каким должен быть новостной Telegram-канал 2025 — мастер-класс SputnikPRO
Каким должен быть новостной Telegram-канал 2025 — мастер-класс SputnikPRO
Спикер рассказал о создании и раскрутке Telegram-канала, особенностях его работы, а также о критериях хороших и плохих постов
2025-09-24
2025-09-24T18:15+0500
2025-09-24T18:15+0500
На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Новостной Telegram-канал в 2025 году: как выбрать тему, вести и решать возникающие проблемы".Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. В нем приняли участие более 40 студентов.Спикером выступил замначальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Александр Самохвалов. Он рассказал о создании и раскрутке Telegram-канала, особенностях работы Telegram в 2025 году, а также о критериях хороших и плохих постов.По словам Самохвалова, перед открытием личного Telegram-канала самое главное — определиться с темой и любить то, что ты делаешь. Тематика должна быть интересна, хорошо знакома и никогда не надоедать.Он рассказал о работе новостных Telegram-каналов, остановился на критериях, которым должны соответствовать посты: это краткость, скорость, простота написания и неповторимость.Эксперт добавил, что важно ориентироваться на целевую аудиторию и не перегружать ее частым спамом, отбирать новости, чтобы они были действительно интересными.В практической части мастер-класса Александр Самохвалов на примере постов из новостных Telegram-каналов объяснил, какие из них можно считать удачными, а какие — нет.Он рассказал о важных нюансах, на которые важно обращать внимание. Например, самое интересное указать в первом предложении первого абзаца поста, а не "прятать", не использовать канцеляризмы.Самохвалов остановился и на том, как сделать из материала эксклюзив.Также спикер рассказал, как можно "спасти" новость, если она уже была опубликована другими СМИ.Рассказал эксперт и об использовании инфографики в Telegram: каковы ее параметры и на какие детали обращать внимание.По окончании мастер-класса студенты смогли задать спикеру вопросы, получить на них исчерпывающие ответы и профессиональные рекомендации.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Новостной Telegram-канал в 2025 году: как выбрать тему, вести и решать возникающие проблемы".
Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. В нем приняли участие более 40 студентов.
Спикером выступил замначальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Александр Самохвалов. Он рассказал о создании и раскрутке Telegram-канала, особенностях работы Telegram в 2025 году, а также о критериях хороших и плохих постов.
По словам Самохвалова, перед открытием личного Telegram-канала самое главное — определиться с темой и любить то, что ты делаешь. Тематика должна быть интересна, хорошо знакома и никогда не надоедать.
"Если перед вами встал вопрос, какую тему выбрать, значит, вы не готовы к созданию собственного блога. И публикация поста — это верхушка айсберга, самое сложное — мониторинг и поиск информации, работа с другими Telegram-каналами и подготовка материала, которого нет у других. Это все занимает 90% времени", — отметил спикер.
Он рассказал о работе новостных Telegram-каналов, остановился на критериях, которым должны соответствовать посты: это краткость, скорость, простота написания и неповторимость.
"Только канал, претендующий на роль основного источника новостей, может позволить себе делать частые публикации", — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что важно ориентироваться на целевую аудиторию и не перегружать ее частым спамом, отбирать новости, чтобы они были действительно интересными.
"Если писать не о чем, лучше не писать ничего — есть такое важное правило. Пусть лучше люди отдохнут от неинтересных новостей. Современный мир переполнен ими и порой люди хотят "убежать" от огромного потока информации. Поэтому самое страшное, что мы можем сделать, — докучать человеку скучной и ненужной информацией. Такого нам не простят, а просто отпишутся и переключатся на другие каналы", — предупредил специалист.
В практической части мастер-класса Александр Самохвалов на примере постов из новостных Telegram-каналов объяснил, какие из них можно считать удачными, а какие — нет.
Он рассказал о важных нюансах, на которые важно обращать внимание. Например, самое интересное указать в первом предложении первого абзаца поста, а не "прятать", не использовать канцеляризмы.
"Если из предложения можно убрать слово и смысл предложения не изменится, выбрасывайте это слово. Если из поста можно убрать предложение и его смысл не изменится, убирайте все предложение. Если можно убрать весь пост и от этого не пострадает канал, не публикуйте его", — сказал он.
Самохвалов остановился и на том, как сделать из материала эксклюзив.
"В каждом посте нужна так называемая точка опоры. Например, мы пишем, допустим, что Россия передала Африке 100 тысяч тонн пшеницы. Мы читаем и думаем: "100 тысяч тонн пшеницы… Наверное, это много. А может быть мало. А сколько это вообще?" Чтобы сделать эту новость интересной, следует изучить тему, прочитать, и дополнить информацию фактом, что вот эти 100 тысяч тонн в Африке стране хватит на год жизни. И тогда это уже более ценная информация", — объяснил он.
Также спикер рассказал, как можно "спасти" новость, если она уже была опубликована другими СМИ.
"Такую новость можно дать, если вы дополните ее чем-то новым, своим. Допустим, где-то что-то взорвалось. Все об этом уже написали, а вы пропустили. Но у вас позже появилось видео этого взрыва. Такой пост можно смело публиковать, потому что видео не было ни у кого. Либо вы можете позвонить условному эксперту и спросить, что означает этот взрыв, какие могут быть его причины, почему это произошло. Это тоже будет уже эксклюзив, другая новость", — подчеркнул он.
Рассказал эксперт и об использовании инфографики в Telegram: каковы ее параметры и на какие детали обращать внимание.
"В тексте надо давать новую, дополнительную информацию, отличную от картинки. Мы должны всегда ориентироваться на то, что у нас читают с экранов мобильных телефонов. Должны быть более-менее крупные цифры, яркие картинки. И перегружать инфографики сильно тоже не нужно", — сказал Самохвалов.
По окончании мастер-класса студенты смогли задать спикеру вопросы, получить на них исчерпывающие ответы и профессиональные рекомендации.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.