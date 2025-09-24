https://uz.sputniknews.ru/20250924/master-klass-sputnikpro-52216090.html

Каким должен быть новостной Telegram-канал 2025 — мастер-класс SputnikPRO

Каким должен быть новостной Telegram-канал 2025 — мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

Спикер рассказал о создании и раскрутке Telegram-канала, особенностях его работы, а также о критериях хороших и плохих постов

2025-09-24T18:15+0500

2025-09-24T18:15+0500

2025-09-24T18:15+0500

sputnikpro

telegram

мастер-класс

проект

ташкент

узбекский государственный университет мировых языков

журналисты

общество

видео

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52218208_0:245:2766:1801_1920x0_80_0_0_3c79f581df109fd26b7dcd74313f3264.jpg

На факультете международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс "Новостной Telegram-канал в 2025 году: как выбрать тему, вести и решать возникающие проблемы".Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. В нем приняли участие более 40 студентов.Спикером выступил замначальника управления Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Александр Самохвалов. Он рассказал о создании и раскрутке Telegram-канала, особенностях работы Telegram в 2025 году, а также о критериях хороших и плохих постов.По словам Самохвалова, перед открытием личного Telegram-канала самое главное — определиться с темой и любить то, что ты делаешь. Тематика должна быть интересна, хорошо знакома и никогда не надоедать.Он рассказал о работе новостных Telegram-каналов, остановился на критериях, которым должны соответствовать посты: это краткость, скорость, простота написания и неповторимость.Эксперт добавил, что важно ориентироваться на целевую аудиторию и не перегружать ее частым спамом, отбирать новости, чтобы они были действительно интересными.В практической части мастер-класса Александр Самохвалов на примере постов из новостных Telegram-каналов объяснил, какие из них можно считать удачными, а какие — нет.Он рассказал о важных нюансах, на которые важно обращать внимание. Например, самое интересное указать в первом предложении первого абзаца поста, а не "прятать", не использовать канцеляризмы.Самохвалов остановился и на том, как сделать из материала эксклюзив.Также спикер рассказал, как можно "спасти" новость, если она уже была опубликована другими СМИ.Рассказал эксперт и об использовании инфографики в Telegram: каковы ее параметры и на какие детали обращать внимание.По окончании мастер-класса студенты смогли задать спикеру вопросы, получить на них исчерпывающие ответы и профессиональные рекомендации.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

telegram-канал новости