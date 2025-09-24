Мирзиёев: Узбекистан выступает за трансформацию и расширение состава Совбеза ООН

https://uz.sputniknews.ru/20250924/mirziyoyev-vystupleniye-80-sessiya-genssamblei-oon-52197514.html

Глава республики выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за трансформацию и расширение состава Совбеза Организации с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что нынешнее заседание проходит в условиях стремительно меняющейся, сложной глобальной обстановки, и это требует нового взгляда и подходов к деятельности и будущему Организации Объединенных Наций. Лидер Узбекистана отметил усилия Генсека Антониу Гутерриша по сохранению в этих условиях ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов. Другие заявления Шавката Мирзиёева на 80-й сессии Генассамблеи ООН: Отдельно глава республики остановился на экологической повестке: Президент указал на еще одну важную проблему — дефицит водных ресурсов. В настоящее время более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. Он указал на еще одно негативное проявление экологических изменений — усиление климатической миграции, а также отсутствие конкретных международных механизмов и правовой базы в этой сфере. Глава Узбекистана выступил за принятие Глобального пакта о широком международном партнерстве и проведении скоординированной политики по данному вопросу. Кроме того, по его словам:Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

