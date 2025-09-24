Мирзиёев: Узбекистан выступает за трансформацию и расширение состава Совбеза ООН
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава республики выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за трансформацию и расширение состава Совбеза Организации с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что нынешнее заседание проходит в условиях стремительно меняющейся, сложной глобальной обстановки, и это требует нового взгляда и подходов к деятельности и будущему Организации Объединенных Наций.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМы выступаем за расширение состава Совбеза ООН для защиты интересов развивающихся государств и эффективной борьбы с современными угрозами, заявил Шавкат Мирзиёев
Мы выступаем за расширение состава Совбеза ООН для защиты интересов развивающихся государств и эффективной борьбы с современными угрозами, заявил Шавкат Мирзиёев
Лидер Узбекистана отметил усилия Генсека Антониу Гутерриша по сохранению в этих условиях ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов.
"В этой связи полностью поддерживаем инициативы "ООН-80" и подтверждаем свою твердую приверженность Пакту во имя будущего. Наряду с этим мы выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств", — сказал президент.
Другие заявления Шавката Мирзиёева на 80-й сессии Генассамблеи ООН:
в целях создания единой международной платформы для обмена опытом и знаниями педагогов предлагаем провести в Узбекистане Всемирный саммит профессионального образования;
мы намерены и далее повышать роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны. Выступаем за регулярное проведение Форума женщин Азии в масштабах всего нашего обширного региона, превратив его в постоянную платформу;
приверженность Узбекистана достижению Целей устойчивого развития остается непоколебимой;
считаем, что настало время внедрить глобальный механизм "Укрепление взаимной транспортной связанности во имя достижения Целей устойчивого развития";
мы достигли стратегической цели — трансформировать ЦА в пространство мира, добрососедства и партнерства. Эпоха закрытых границ, нерешенных споров и конфликтов ушла в прошлое;
сегодня начался процесс формирования Новой Центральной Азии. Она занимает все более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект. Для достижения этих целей мы намерены уделять первоочередное внимание расширению взаимовыгодных связей со всеми нашими зарубежными партнерами;
"В этом направлении предлагаем реализовать совместно со структурами ООН ряд новых проектов и программ в нашем регионе. В частности: провести под эгидой ЭКОСОС и ЮНКТАД международный форум, посвященный вопросам развития экономик государств ЦА; создать совместно с ЮНИДО региональный хаб по "зеленым" технологиям в промышленности; принять программы по рациональному использованию водных ресурсов в нашем регионе, формированию "зеленого" пространства и обеспечению демографической устойчивости", — сказал глава РУз.
кроме того, предлагаем принять резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку усилий стран Центральной Азии, направленных на углубление регионального партнерства и экономической интеграции;
Узбекистан планирует осуществить в Афганистане крупные экономические и инфраструктурные проекты. Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров;
нельзя оставлять без внимания и резко усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа. Призываем к прекращению военных действий и продолжению политических переговоров. Решительно выступаем за реализацию принципа "два государства для двух народов" в соответствии с резолюциями ООН;
серьезную обеспокоенность у всех нас вызывает и ситуация вокруг Украины. Узбекистан приветствует начало диалога на высоком уровне по ее урегулированию дипломатическими средствами.
Отдельно глава республики остановился на экологической повестке:
негативные последствия высыхания Аральского моря должны постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества;
"Мы проводим активную работу по восстановлению экосистемы Приаралья. За последние годы на высохшем дне Аральского моря осуществлены посадки солеустойчивых пустынных растений общей площадью 2 миллиона гектаров. К 2030 году до 80 процентов всей территории будут покрыты зелеными насаждениями", — сообщил он.
Президент указал на еще одну важную проблему — дефицит водных ресурсов. В настоящее время более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде.
"Планируем провести в нашей стране Всемирный форум по водосбережению. По его итогам планируется определить водный кризис как серьезную угрозу устойчивому развитию. Намерены принять "дорожную карту" по внедрению инновационных технологий на глобальном уровне", — сказал Мирзиёев.
Он указал на еще одно негативное проявление экологических изменений — усиление климатической миграции, а также отсутствие конкретных международных механизмов и правовой базы в этой сфере.
Глава Узбекистана выступил за принятие Глобального пакта о широком международном партнерстве и проведении скоординированной политики по данному вопросу.
Кроме того, по его словам:
важное значение имеет устранение разрыва между странами в цифровом развитии и использовании ИИ. Предлагаем создать Международный механизм сотрудничества для безвозмездного обмена практическими решениями и моделями искусственного интеллекта в сферах здравоохранения, образования и культуры;
наша задача — привить молодежи благородные идеи мира, гуманизма и дружбы, взаимного доверия и уважения. В связи с этим выдвигаем предложение об учреждении Всемирного движения молодежи за мир и размещении его штаб-квартиры в Узбекистане;
мы последовательно реализуем политику толерантности в нашем обществе. Вместе с тем мы активно продолжим глубокое изучение и широкую популяризацию во всем мире идей просвещенного ислама;
Новый Узбекистан выступает за солидарность, открытый диалог и тесное сотрудничество со всеми государствами;
мы готовы внести свой вклад в укрепление диалога между народами, культурами и цивилизациями, достижение целей человечества.
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.