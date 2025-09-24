Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Песков: Динамика на фронтах красноречива
Песков: Динамика на фронтах красноречива
Sputnik Узбекистан
В Кремле отреагировали на заявления, что Украина может что-то отвоевать обратно
Другие заявления Пескова:
Песков: Динамика на фронтах красноречива

17:40 24.09.2025 (обновлено: 17:42 24.09.2025)
В Кремле отреагировали на заявления о том, что Украина может что-то отвоевать обратно.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Динамика на фронтах красноречива, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на утверждения о том, что Украина якобы может что-то отвоевать. Об этом сообщает РИА Новости.

"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", — сказал он журналистам.

Другие заявления Пескова:
процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы;
завалы в отношениях РФ и США, которые образовались при прошлых администрациях, серьезные и мешают идти вперед;
Москва считает, что необходимо ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях РФ и США;
Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США;
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине;
военная авиация РФ самым строгим образом соблюдает все правила полетов;
ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже;
с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться;
Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения;
видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел;
Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией;
Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать;
киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию;
Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине;
экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ;
действия России — это не бесцельная война, а обеспечение ее интересов;
Россия будет продолжать отстаивать свои интересы;
в ситуации с выборами в Молдове речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние;
немалая часть населения Молдовы является сторонником выстраивания дружеских отношений с Россией;
в молдавском обществе очень много людей являются сторонниками более сбалансированной политики.
