процесс нормализации отношений РФ и США идет гораздо медленнее, чем хотелось бы;

завалы в отношениях РФ и США, которые образовались при прошлых администрациях, серьезные и мешают идти вперед;

Москва считает, что необходимо ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях РФ и США;

Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США;

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации на Украине;

военная авиация РФ самым строгим образом соблюдает все правила полетов;

ситуация вокруг Украины сейчас отличается от весны 2022 года, позиции у Киева стали гораздо хуже;

с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться;

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения;

видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел;

Администрация президента США Дональда Трампа не может не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией;

Киев пытается продемонстрировать своим кураторам, что может воевать;

киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию;

Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине;

экономика России работает, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил РФ;

действия России — это не бесцельная война, а обеспечение ее интересов;

Россия будет продолжать отстаивать свои интересы;

в ситуации с выборами в Молдове речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние;

немалая часть населения Молдовы является сторонником выстраивания дружеских отношений с Россией;