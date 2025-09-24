https://uz.sputniknews.ru/20250924/pochemu-v-sentyabre-nujno-est-bolshe-ovoschey-52198834.html

Почему в сентябре нужно есть больше овощей — врач

Сезонные овощи в начале осени очень полезны, поскольку созревают естественным образом и содержат больше биологически активных веществ

2025-09-24T22:02+0500

2025-09-24T22:02+0500

2025-09-24T22:02+0500

Сезонные овощи в сентябре особенно ценны, их употребление помогает укрепить иммунитет и снизить риск дефицита витаминов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Якимову.Отдельно она выделила капусту, богатую витамином C и клетчаткой. По словам Якимовой, полезна для здоровья морковь, благодаря содержанию бета-каротина, а свекла — из-за наличия в ней природных антиоксидантов и железа.

