Встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа в Нью-Йорке — что обсудили лидеры

Переговоры прошли в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления дальнейшего развития стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне состоялась встреча Президентов Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Стороны обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. В фокусе внимания находилась также реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября этого года. Собеседники отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов. Трамп высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся днем ранее. По их итогам сформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях. Как отмечалось, эти проекты и соглашения создадут десятки тысяч новых рабочих мест в обеих странах. В завершение переговоров Мирзиёев при гласил американского коллегу совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

