Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250924/vstrecha-shavkata-mirziyoeva-i-donalda-trampa-52193711.html
Встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа в Нью-Йорке — что обсудили лидеры
Встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа в Нью-Йорке — что обсудили лидеры
Sputnik Узбекистан
Переговоры прошли в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления дальнейшего развития стратегического партнерства
2025-09-24T09:45+0500
2025-09-24T09:45+0500
политика
встреча
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
дональд трамп
сша
нью-йорк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52193997_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d1dcf0134280fa90d79b7deec00edbe.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне состоялась встреча Президентов Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Стороны обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. В фокусе внимания находилась также реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября этого года. Собеседники отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов. Трамп высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся днем ранее. По их итогам сформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях. Как отмечалось, эти проекты и соглашения создадут десятки тысяч новых рабочих мест в обеих странах. В завершение переговоров Мирзиёев при гласил американского коллегу совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
нью-йорк
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/18/52193997_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b27674287ba55028b079d0b0ed0d8e0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев дональд трамп нью-йорк
шавкат мирзиёев дональд трамп нью-йорк

Встреча Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа в Нью-Йорке — что обсудили лидеры

09:45 24.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства.
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Переговоры прошли в штаб-квартире ООН на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Президенты Узбекистана и США определили приоритетные направления дальнейшего развития стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Накануне состоялась встреча Президентов Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Шавката Мирзиёева и Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Переговоры прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях мероприятий 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства.
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили актуальные вопросы и приоритеты дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.
В фокусе внимания находилась также реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября этого года.
"Лидер США поддержал осуществляемые необратимые реформы в Новом Узбекистане, направленные на модернизацию экономики, повышение благосостояния населения и рост авторитета на международной арене", — говорится в сообщении.
Собеседники отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов.
Трамп высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков, состоявшихся днем ранее.
По их итогам сформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, химической, энергетической и других приоритетных направлениях.
Как отмечалось, эти проекты и соглашения создадут десятки тысяч новых рабочих мест в обеих странах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства.
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
Президенты Узбекистана и США наметили приоритеты стратегического партнёрства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение переговоров Мирзиёев при гласил американского коллегу совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0