В завершение рабочего визита в США президент Узбекистана встретился с соотечественниками, работающими и проживающими в этой стране, а также стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди", обучающимися в ведущих американских университетах

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в США дал старт "Международному бизнес-марафону соотечественников", сообщает пресс-служба главы республики. Беседа прошла в неформальной обстановке. Стороны обсудили ход реформ в Новом Узбекистане, в частности, вклад соотечественников и диаспоральных организаций в их активное продвижение. Высказанные участниками предложения касались расширения и укрепления торгово-экономических, инвестиционных, научных и образовательных связей между Узбекистаном и США, внедрения передовых американских технологий в приоритетные отрасли национальной экономики, продвижения инноваций в области медицины, транспорта и логистики, а также развития маркетплейсов в республике. Лидер Узбекистана подчеркнул, что все озвученные предложения и инициативы будут тщательно изучены министерствами и ведомствами страны, а наиболее перспективные найдут практическое воплощение. Отдельное внимание президент уделил стипендиатам "Эл-юрт умиди", число которых в США уже превышает 500 человек. Он подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для применения их знаний и опыта в республике — один из ключевых приоритетов национальной политики. На этом рабочий визит президента Узбекистана в США завершился, и он отбыл в Ташкент.

