Мирзиёев в США дал старт "Международному бизнес-марафону соотечественников"
09:52 25.09.2025 (обновлено: 10:47 25.09.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с соотечественниками и стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение рабочего визита в США президент Узбекистана встретился с соотечественниками, работающими и проживающими в этой стране, а также стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди", обучающимися в ведущих американских университетах.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в США дал старт "Международному бизнес-марафону соотечественников", сообщает пресс-служба главы республики.
"В завершение рабочего визита в США Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, по сложившейся традиции, встретился с соотечественниками, работающими и проживающими в этой стране, а также стипендиатами Фонда "Эл-юрт умиди", обучающимися в ведущих американских университетах", — говорится в сообщении.
Беседа прошла в неформальной обстановке. Стороны обсудили ход реформ в Новом Узбекистане, в частности, вклад соотечественников и диаспоральных организаций в их активное продвижение.
"На встрече был дан старт "Международному бизнес-марафону соотечественников", направленному на создание площадки для диалога между молодежью и успешными предпринимателями из числа соотечественников", — говорится в сообщении.
Высказанные участниками предложения касались расширения и укрепления торгово-экономических, инвестиционных, научных и образовательных связей между Узбекистаном и США, внедрения передовых американских технологий в приоритетные отрасли национальной экономики, продвижения инноваций в области медицины, транспорта и логистики, а также развития маркетплейсов в республике.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что все озвученные предложения и инициативы будут тщательно изучены министерствами и ведомствами страны, а наиболее перспективные найдут практическое воплощение.
Отдельное внимание президент уделил стипендиатам "Эл-юрт умиди", число которых в США уже превышает 500 человек. Он подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для применения их знаний и опыта в республике — один из ключевых приоритетов национальной политики.
"Шавкат Мирзиёев пожелал успехов в учебе и дальнейшей профессиональной деятельности студентам, отметив, что государство всегда открыто для инициатив молодежи и готово оказывать им всю необходимую поддержку", — говорится в сообщении.
На этом рабочий визит президента Узбекистана в США завершился, и он отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства отбыл в Ташкент
