Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения
Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения
Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения, сообщает пресс-служба военного ведомства АР.Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствование взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом по поиску, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.Учения проходят в ташкентском Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооруженных Сил и состоят из двух этапов.
14:30 25.09.2025 (обновлено: 17:03 25.09.2025)
Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствование взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения, сообщает пресс-служба военного ведомства АР.
"В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят − 2025", — говорится в сообщении.
Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствование взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом по поиску, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.
Учения проходят в ташкентском Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооруженных Сил и состоят из двух этапов.
"На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции", — говорится в сообщении.
