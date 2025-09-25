https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-azerbaydjan-sovmestnye-ucheniya-52233669.html

Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения, сообщает пресс-служба военного ведомства АР.Цель — расширение двустороннего сотрудничества, совершенствование взаимодействия между военнослужащими и обмен опытом по поиску, локализации и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.Учения проходят в ташкентском Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооруженных Сил и состоят из двух этапов.

