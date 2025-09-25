https://uz.sputniknews.ru/20250925/v-karakalpakstane-vnov-prozvuchit-exo-pustyni--data-i-programma-festivalya-52234887.html

В Каракалпакстане вновь прозвучит "Эхо пустыни" — дата и программа фестиваля

В Каракалпакстане вновь прозвучит "Эхо пустыни" — дата и программа фестиваля

Цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Каракалпакстане в течении двух дней пройдет III Международный фестиваль "Эхо пустыни", сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Основная цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района, изделий местных ремесленников и туристических достопримечательностей региона.В программе фестиваля международные тренинги профессорско-преподавательского состава ТГЭУ, конкурсы изобразительного искусства на территории древнего городища Топрак-кала, конкурс национальных блюд и концерт на берегу озера Акчакуль.

