https://uz.sputniknews.ru/20250925/v-karakalpakstane-vnov-prozvuchit-exo-pustyni--data-i-programma-festivalya-52234887.html
В Каракалпакстане вновь прозвучит "Эхо пустыни" — дата и программа фестиваля
В Каракалпакстане вновь прозвучит "Эхо пустыни" — дата и программа фестиваля
Sputnik Узбекистан
Цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района
2025-09-25T15:40+0500
2025-09-25T15:40+0500
2025-09-25T15:40+0500
республика каракалпакстан
фестиваль
район
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1328/51/13285150_0:53:550:362_1920x0_80_0_0_b9208f8222a71d8a9152234d53fb6c84.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Каракалпакстане в течении двух дней пройдет III Международный фестиваль "Эхо пустыни", сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Основная цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района, изделий местных ремесленников и туристических достопримечательностей региона.В программе фестиваля международные тренинги профессорско-преподавательского состава ТГЭУ, конкурсы изобразительного искусства на территории древнего городища Топрак-кала, конкурс национальных блюд и концерт на берегу озера Акчакуль.
https://uz.sputniknews.ru/20250612/karakalpakstan-stanet-tsentrom-zelenoy-energetiki-49867634.html
республика каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1328/51/13285150_0:0:550:413_1920x0_80_0_0_1bd9e04f787096b109fd129fdf86e643.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
каракалпакстан фестиваль эхо пустыня элликалинский район
каракалпакстан фестиваль эхо пустыня элликалинский район
В Каракалпакстане вновь прозвучит "Эхо пустыни" — дата и программа фестиваля
Цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
В Каракалпакстане в течении двух дней пройдет III Международный фестиваль "Эхо пустыни", сообщает
Комитет по туризму Узбекистана.
"4-5 октября по инициативе Комитета по туризму и Ташкентского государственного экономического университета совместно с Управлением туризма Республики Каракалпакстан и рядом министерств и ведомств в Элликкалинском районе пройдет III Международный фестиваль "Эхо пустыни", — говорится в сообщении.
Основная цель мероприятия — широкая популяризация историко-культурного, паломнического и экологического туризма Элликкалинского района, изделий местных ремесленников и туристических достопримечательностей региона.
В программе фестиваля международные тренинги профессорско-преподавательского состава ТГЭУ, конкурсы изобразительного искусства на территории древнего городища Топрак-кала, конкурс национальных блюд и концерт на берегу озера Акчакуль.