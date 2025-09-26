https://uz.sputniknews.ru/20250926/pervyy-beton-stroitelstvo-maloy-aes-uzbekistan-mart-2026-52257714.html

Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируют залить в марте 2026 года

Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируют залить в марте 2026 года

В Джизакской области на одной площадке построят два реактора большой мощности по 1 000 МВт и два реактора малой мощности по 55 МВт.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Первый бетон под строительство малой АЭС в Узбекистане планируется залить в марте будущего года, заявил директор Агентства по атомной энергии "Узатом" Азим Ахмедхаджаев в рамках международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве.Глава Узатома отметил, что Узбекистан планирует объединить проекты малой и крупной атомной электростанции. По его мнению, атомная отрасль будет определять будущее, что особенно актуально для Узбекистана.Он отметил, что каждый этап проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию — будет осуществляться под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с применением передовых требований по безопасности.На пленарном заседании Международного атомного форума выступил вице-премьер правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев. Он отметил, что проект АЭС является для Узбекистана не только шагом к энергетической независимости, но и примером стратегического сотрудничества с РФ.Он подчеркнул, что строительство АЭС в Джизакской области Узбекистана — это не только дополнительная генерация, но и долгосрочная индустриализация региона, в котором за последние годы открыты заводы по производству автомобилей, строительных материалов и других производств, что требует больших энергоресурсов.По его словам, Узбекистан переходит от сырьевой роли к созданию собственной генерации на основе использования мирного атома, этот процесс носит многовекторный характер, а совместный с Росатомом проект первой в стране АЭС уникален.Он подчеркнул, что Узбекистан стабильно входит в десятку крупнейших производителей урана и остается надежным партнером в глобальном топливном цикле, это база — реальный промышленный опыт, на которой строится следующий этап развития отрасли.Представитель правительства рассказал об уникальном проекте первой в истории страны АЭС, реализуемом совместно с Росатомом.По его словам, к 2035 году станция на площади около 525 гектаров будет ежегодно вырабатывать более 15 млрд кВт в час. Данный проект — часть широкой стратегии диверсификации энергетики. К 2030 году в Узбекистане доля чистой энергетики должна превысить 40%, и атомная станция даст весомый вклад в достижение этой цели.Ходжаев также отметил, что параллельно в республике реализуются проекты по возобновляемым источникам энергии и уже к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию более 12 ГВт солнечных и ветряных мощностей. По его данным, комбинация больших и малых блоков на одной площадке существенно укрепляет операционную устойчивость сети и упрощает интеграцию возобновляемых источников, при этом большие блоки дают предсказуемую базовую генерацию, а малые обеспечивают гибкость для покрытия утренних и вечерних пиков и резерв при нестабильной работе солнечных и ветровых станций.

