https://uz.sputniknews.ru/20250926/tolko-rossiya-obladaet-kompetentsiyami-vo-vsey-tsepochke-sozdaniya-aes-putin-52254001.html

Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС — Путин

Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС — Путин

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме, который проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли.

2025-09-26T10:05+0500

2025-09-26T10:05+0500

2025-09-26T10:22+0500

россия

владимир путин

экономика

атомная энергетика

аэс

вднх

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52253836_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb47b5c6133351bb580dbbf42dcebacd.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященном атомной и смежным с ней отраслям и приуроченном к 80-летию российской атомной отрасли.Также глава РФ рассказал о росте спроса на мирный атом. По его словам, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.Он сообщил о том, что Россия уже создает дата-центры на своих АЭС.Вместе с тем Путин отметил, что все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития.Также российский лидер напомнил о первом решении по ядерной энергетике, принятом в СССР еще в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война.Российский лидер уточнил, что в тот год шла Сталинградская битва, которая еще не закончилась, однако государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану.Он отметил, что атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире.Президент России призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов.Глава РФ оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома. По его словам, именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие.Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ.Вместе с тем он призвал сохранить баланс в ядерной сфере.Президент России заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом.В ходе своего выступления Владимир Путин пригласил ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике.При этом он выразил уверенность, что будущее за молодыми учеными и исследователями.Кроме того, Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков, которая позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.Глава государства сообщил, что ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. В 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.Другие заявления Путина на Глобальном атомном форуме:О строительстве АЭСО мирном атоме и новом технологическом укладеПеред началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. На мероприятие приехали представители 118 стран.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

аэс россия путин выступление глобальный атомный форум москва вднх