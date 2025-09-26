https://uz.sputniknews.ru/20250926/tolko-rossiya-obladaet-kompetentsiyami-vo-vsey-tsepochke-sozdaniya-aes-putin-52254001.html
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС — Путин
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС — Путин
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме, который проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли.
2025-09-26T10:05+0500
2025-09-26T10:05+0500
2025-09-26T10:22+0500
россия
владимир путин
экономика
атомная энергетика
аэс
вднх
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52253836_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_eb47b5c6133351bb580dbbf42dcebacd.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященном атомной и смежным с ней отраслям и приуроченном к 80-летию российской атомной отрасли.Также глава РФ рассказал о росте спроса на мирный атом. По его словам, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.Он сообщил о том, что Россия уже создает дата-центры на своих АЭС.Вместе с тем Путин отметил, что все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития.Также российский лидер напомнил о первом решении по ядерной энергетике, принятом в СССР еще в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война.Российский лидер уточнил, что в тот год шла Сталинградская битва, которая еще не закончилась, однако государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану.Он отметил, что атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире.Президент России призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов.Глава РФ оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома. По его словам, именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие.Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ.Вместе с тем он призвал сохранить баланс в ядерной сфере.Президент России заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом.В ходе своего выступления Владимир Путин пригласил ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике.При этом он выразил уверенность, что будущее за молодыми учеными и исследователями.Кроме того, Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков, которая позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.Глава государства сообщил, что ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. В 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.Другие заявления Путина на Глобальном атомном форуме:О строительстве АЭСО мирном атоме и новом технологическом укладеПеред началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. На мероприятие приехали представители 118 стран.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52253836_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_d9cfa58481acc7378979bd67f756c48b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс россия путин выступление глобальный атомный форум москва вднх
аэс россия путин выступление глобальный атомный форум москва вднх
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС — Путин
10:05 26.09.2025 (обновлено: 10:22 26.09.2025)
Президент России Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме, который проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященном атомной и смежным с ней отраслям и приуроченном к 80-летию российской атомной отрасли.
"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", — сказал Путин.
Также глава РФ рассказал о росте спроса на мирный атом. По его словам, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.
"Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", — сказал Путин.
Он сообщил о том, что Россия уже создает дата-центры на своих АЭС.
"Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем в трое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное энергоснабжение", — сказал Путин.
Вместе с тем Путин отметил, что все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития.
"Рассчитываю, что мы все вместе сможем обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития", — сказал глава РФ.
Также российский лидер напомнил о первом решении по ядерной энергетике, принятом в СССР еще в 1942 году, когда шла Великая Отечественная война.
"Первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года, когда шла Отечественная война и еще не были известны результаты самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны", — сказал глава государства.
Российский лидер уточнил, что в тот год шла Сталинградская битва, которая еще не закончилась, однако государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану.
Он отметил, что атомные электростанции по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире.
"Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире", — сказал глава государства.
Президент России призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов.
"Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надежности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", — сказал глава РФ.
Глава РФ оценил значение равного доступа к технологиям мирного атома. По его словам, именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие.
Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ.
"Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", — сказал Путин.
Вместе с тем он призвал сохранить баланс в ядерной сфере.
"Надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", — сказал Путин.
Президент России заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом.
"Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе — ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное — дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
В ходе своего выступления Владимир Путин пригласил ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике.
"Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике", — сказал глава РФ.
При этом он выразил уверенность, что будущее за молодыми учеными и исследователями.
"Это, безусловно, технология будущего. А будущее — за молодыми учеными, за молодыми исследователями, за молодыми инженерами, специалистами. Так что вам спасибо большое, что вы развиваете эту тему", — сказал Путин.
Кроме того, Путин рассказал о революционной разработке российских атомщиков, которая позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.
Глава государства сообщил, что ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. В 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.
"Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров... Это значит, что практически весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном", — сказал Путин.
Другие заявления Путина на Глобальном атомном форуме:
Россия вскоре будет производить плавучие атомные станции серийно:
"Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире".
Москва строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям, заинтересована в долгосрочных проектах:
"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики".
Страна помогает партнерам совершить рывок в развитии и отвергает технологический колониализм. Равный доступ к инновациям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие:
"Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились".
О мирном атоме и новом технологическом укладе
Важно сохранить баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, также наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов:
"Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике".
Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, формируется отношение к ядерной энергетике как к экологически чистой технологии. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока.
В мире наступает новый технологический уклад, Россия уже создает на АЭС дата-центры, потребление электроэнергии ими в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое.
Перед началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.
Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. На мероприятие приехали представители 118 стран.