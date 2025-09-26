Цифровизация, инвестиции, образование: в Ташкенте обсудили послание президента Казахстана

https://uz.sputniknews.ru/20250926/tsifrovizatsiya-investitsii-obrazovanie-tashkente-poslanie-prezidenta-kazaxstana-52278786.html
Сегодня Казахстан и Узбекистан реализуют 78 совместных проектов на сумму $1,8 млрд, а также создается Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе Сырдарьинской области и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане прошел круглый стол, посвященный посланию президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Среди ключевых тем — цифровизация, развитие промышленной кооперации и новые горизонты в сфере образования, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов отметил, что послание президента касается ключевых вопросов и будущего всего региона Центральной Азии. По его словам, одно из главных направлений развития — цифровизация.
"Практически во всех аспектах послания затрагивается тема искусственного интеллекта и цифровых технологий. Наши страны уже достигли серьезных результатов в этой сфере. Сегодня действует совместная платформа Central Asia Innovation Hub, реализованная Astana Hub и IT Park Узбекистана. Мы вместе выходим на международные площадки со стартапами — и это один из ярких примеров нашего тесного сотрудничества", — подчеркнул он.
Кроме того, дипломат отметил вопросы инвестиционной кооперации. По его словам, Узбекистан и Казахстан могут не конкурировать, а взаимодополнять друг друга в промышленности.
"Если определенная продукция выпускается в Узбекистане и может покрыть потребности региона, нет необходимости строить аналогичное производство в Казахстане. Мы должны формировать единую модель, которая усилит позиции всей Центральной Азии на глобальной экономической арене", — пояснил Атамкулов.
Он сообщил, что на сегодняшний день Казахстан и Узбекистан совместно ведут и реализовали 78 проектов общей стоимостью $1,8 млрд, а также создают Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе Сырдарьинской области и Казахстана.
"Это будет масштабная площадка, где тысячи граждан смогут найти работу и где будет выпускаться продукция для всего региона", — добавил посол.
Особое внимание уделили вопросам образования и науки. Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров подчеркнул значимость совместных усилий двух стран в образовательной сфере.
"В Узбекистане действует более 30 филиалов зарубежных вузов, но впервые на территории одного государства Центральной Азии открыт филиал вуза другого государства Центральной Азии. Я говорю о филиале Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. Это яркое свидетельство расширения нашего образовательного сотрудничества", — отметил он.
Назаров также рассказал о наборе студентов в Ташкентском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, которые будут изучать искусственный интеллект.
"Филиал Плехановского университета в Ташкенте — одна из тех точек, где технологиям и искусственному интеллекту уделяется особое внимание. В этом году впервые была набрана группа, которая будет изучать ИИ, и через четыре года это будут полноценные специалисты", — отметил эксперт.
Участники круглого стола подчеркнули, что послание президента Токаева важно не только для Казахстана, но и для совместного развития всего региона — от цифровых технологий и промышленности до подготовки специалистов будущего.