Цифровизация, инвестиции, образование: в Ташкенте обсудили послание президента Казахстана

Сегодня Казахстан и Узбекистан реализуют 78 совместных проектов на сумму $1,8 млрд, а также создается Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе Сырдарьинской области и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Посольстве Казахстана в Узбекистане прошел круглый стол, посвященный посланию президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Среди ключевых тем — цифровизация, развитие промышленной кооперации и новые горизонты в сфере образования, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов отметил, что послание президента касается ключевых вопросов и будущего всего региона Центральной Азии. По его словам, одно из главных направлений развития — цифровизация.Кроме того, дипломат отметил вопросы инвестиционной кооперации. По его словам, Узбекистан и Казахстан могут не конкурировать, а взаимодополнять друг друга в промышленности.Он сообщил, что на сегодняшний день Казахстан и Узбекистан совместно ведут и реализовали 78 проектов общей стоимостью $1,8 млрд, а также создают Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе Сырдарьинской области и Казахстана.Особое внимание уделили вопросам образования и науки. Старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров подчеркнул значимость совместных усилий двух стран в образовательной сфере.Назаров также рассказал о наборе студентов в Ташкентском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, которые будут изучать искусственный интеллект.Участники круглого стола подчеркнули, что послание президента Токаева важно не только для Казахстана, но и для совместного развития всего региона — от цифровых технологий и промышленности до подготовки специалистов будущего.

