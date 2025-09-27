https://uz.sputniknews.ru/20250927/proizvoditeli-tekstilya-i-obuvi-iz-uzbekistana-smogut-besplatno-prodvigat-produktsiyu-v-rf-52295444.html

Производители текстиля и обуви из Узбекистана смогут бесплатно продвигать продукцию в РФ

В московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые бесплатно предоставлены узбекским компаниям.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Производители обуви и текстильных изделий из Узбекистана смогут бесплатно продвигать свою продукцию на российском рынке, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).По данным МИПТ, в московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые предоставляются узбекским компаниям бесплатно. Наряду с офлайн-продажами, экспортеры также смогут выходить на ведущие онлайн-платформы России – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие, что обеспечит охват клиентов по всей стране.

