Производители текстиля и обуви из Узбекистана смогут бесплатно продвигать продукцию в РФ
© МИПТ УзбекистанаМИПТ предлагает склады и торговые площадки узбекским экспортерам в Москве
© МИПТ Узбекистана
В московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые бесплатно предоставлены узбекским компаниям.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Производители обуви и текстильных изделий из Узбекистана смогут бесплатно продвигать свою продукцию на российском рынке, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).
"Министерством инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан созданы уникальные условия для продвижения отечественной продукции в России абсолютно бесплатно", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МИПТ, в московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые предоставляются узбекским компаниям бесплатно.
"Это позволит ежедневно демонстрировать и укреплять позиции национальных брендов на крупнейшем рынке России и предлагать продукцию тысячам покупателей", — отметили в ведомстве.
Наряду с офлайн-продажами, экспортеры также смогут выходить на ведущие онлайн-платформы России – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие, что обеспечит охват клиентов по всей стране.
"Для участников это реальный шанс расширить географию поставок, наладить долгосрочные партнерские связи и закрепиться на российском рынке с минимальными затратами", — подчеркнули в министерстве.