Производители текстиля и обуви из Узбекистана смогут бесплатно продвигать продукцию в РФ
Sputnik Узбекистан
В московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые бесплатно предоставлены узбекским компаниям.
2025-09-27T13:35+0500
2025-09-27T13:35+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52294134_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_99fd96c16c72d8587b3653fb59e42317.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Производители обуви и текстильных изделий из Узбекистана смогут бесплатно продвигать свою продукцию на российском рынке, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).По данным МИПТ, в московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые предоставляются узбекским компаниям бесплатно. Наряду с офлайн-продажами, экспортеры также смогут выходить на ведущие онлайн-платформы России – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие, что обеспечит охват клиентов по всей стране.
13:35 27.09.2025
Подписаться
В московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые бесплатно предоставлены узбекским компаниям.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Производители обуви и текстильных изделий из Узбекистана смогут бесплатно продвигать свою продукцию на российском рынке, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).
"Министерством инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан созданы уникальные условия для продвижения отечественной продукции в России абсолютно бесплатно", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МИПТ, в московском торговом комплексе "Садовод" арендованы торговые точки и складские помещения, которые предоставляются узбекским компаниям бесплатно.
"Это позволит ежедневно демонстрировать и укреплять позиции национальных брендов на крупнейшем рынке России и предлагать продукцию тысячам покупателей", — отметили в ведомстве.

Наряду с офлайн-продажами, экспортеры также смогут выходить на ведущие онлайн-платформы России – Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие, что обеспечит охват клиентов по всей стране.
"Для участников это реальный шанс расширить географию поставок, наладить долгосрочные партнерские связи и закрепиться на российском рынке с минимальными затратами", — подчеркнули в министерстве.

