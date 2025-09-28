Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250928/abdulla-aripov-zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng-52310395.html
Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата
Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата
Sputnik Узбекистан
Традиционно встреча пройдет в двух форматах – узком и широком. В проекте повестки дня заседания значатся 15 вопросов
2025-09-28T09:50+0500
2025-09-28T09:50+0500
политика
премьер-министр
узбекистан
абдулла арипов
заседание совета министров обороны государств – участников снг в ташкенте
снг
минск
беларусь
участие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/01/45929763_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_98bd184ed0280fce7d093e71a454e926.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет 29 сентября в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Традиционно встреча пройдет в узком и широком форматах.Проект повестки дня заседания включает 15 вопросов.Также на заседании предложат утвердить проекты Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года, Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья.Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.
минск
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/01/45929763_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a153aeb0247da7f0ff51a1dc234c4f76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абдулла арипов заседание совет глав правительств снг
абдулла арипов заседание совет глав правительств снг

Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата

09:50 28.09.2025
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАбдулла Арипов, архивное фото
Абдулла Арипов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Традиционно встреча пройдет в двух форматах – узком и широком. В проекте повестки дня заседания значатся 15 вопросов.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет 29 сентября в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Традиционно встреча пройдет в узком и широком форматах.
Проект повестки дня заседания включает 15 вопросов.

“На рассмотрение глав правительств планируется внести вопросы, касающиеся сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве, использовании атомной энергии в мирных целях”, — говорится в сообщении.

Также на заседании предложат утвердить проекты Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года, Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья.
Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0