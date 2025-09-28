https://uz.sputniknews.ru/20250928/abdulla-aripov-zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng-52310395.html

Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата

Традиционно встреча пройдет в двух форматах – узком и широком. В проекте повестки дня заседания значатся 15 вопросов

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет 29 сентября в столице Беларуси Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Традиционно встреча пройдет в узком и широком форматах.Проект повестки дня заседания включает 15 вопросов.Также на заседании предложат утвердить проекты Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года, Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья.Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.

